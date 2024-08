Koštovské hry všichni znali, pod bílou vlajkou s několika kruhy zapálili louč, divákům slíbili čestný boj. Táta radil synovi, máma házela kladivem, děda dohlížel na pitný režim. Kolem hřiště vyrostlo stanové městečko, v pátek odpoledne (16. srpna) skupinka dětí vyběhla z Trmic směrem do Koštova, aby na určeném místě vztyčily vlajku a zapálily symbolický oheň. Malý táborák ozářil prostor pod dálnicí, všichni se těšili na sobotu.

Druhý den Petr Fonderfon st. v pestrobarevné košili seděl u počítače a na přání sousedů posílal do reproduktorů známé melodie. Jirka Podaný zval běžce na start, Peťula Pollaková těm nejmenším rozdávala pastelky, Kačka Reindhartová vysvětlovala pravidla, nohejbalisté udivovali diváky vytříbenou technikou.

"Letos jsme do silového trojboje přidali ještě oštěp. Naše partička vyrazila v době olympijských her do Mostu, to byl skutečně úžasný výlet. Děti si tam osahaly několik sportů, došlo i na šerm, lukostřelbu, karate i orientační běh. Byla tam zrovna Barbora Špotáková, snad každý chtěl společnou fotku i manžel si vystál frontu. Koupili jsme tam cvičný oštěp, dnes bude mít v Koštově premiéru," prozradila předsedkyně SKK Koštov Eva Podaná.

V sobotu večer bylo kino, promítal se film Špunti na vodě. Guláš byl skvělý, o rekordy nešlo, všichni se rádi zúčastnili. V neděli 18.srpna akce pokračovala. Hrál se plážový volejbal, došlo na několik dětských běhů, triatlon a pivní štafetu. Koštov děkoval pořadatelům, modrá trička šikovným následníkům slušela.

Medaili dostal snad každý, sladkostí byla plná bedna. Deník byl přítomen pouze v sobotu, mokumentace silového trojboje pochází z loňského roku (disk, koule, kladivo). V sobotu 14. září se sejdou zas, to je na programu Koštovská desítka.

Miroslav Vlach