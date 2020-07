Orientační cedule doplnilo sezení, veřejné ohniště a hlavně čisté a funkční občerstvení. Každé úterý odpoledne tam mívají sraz amatérští běžci kolem skupiny Zuzany Kotěšovcové. V úterý se tam nejen běhalo, betonové ohniště bylo v provozu a stojany na kola byly plné. Tabule u jednoho stolku oznamovala, že v pátek 17. července tam bude živá hudba, v sobotu se bude grilovat.

"Sportovci si už všimli, že tu nabízíme občerstvení, někdy zajdou maminky s kočárkem, dnes je tu partička mladých lidí u ohniště. Doprovodný program by tu měl být každý víkend, hodně bude záležet na počasí. V pátek tu bude jazz, v sobotu argentinské grilování pod dohledem specialisty. Živá hudba by tu měla být i příští týden, v sobotu 25. července se budou grilovat ryby. Podrobnosti neznám, ale může to být fajn. Začíná se v 18:00 hodin," prozradila jedna z obsluhujících krasavic.

Za chvilku dorazila skupinka cyklistů, mezi návštěvníky byl i Luboš Matoušek z Mostu. " Jsem běžecký kouč akce Mattoni Free Run, jako je u vás Zuzka Kotěšovcová. Musel jsem se podívat na její slavnou cyklostezku. V Mostě se také hodně běhá, pěkná akce je třeba na autodromu, nebo u jezera Matylda. Pitný režim je prioritou, vyzkoušel jsem sýrový talíř, fakt dobrý," tvrdil vlasatý fešák.