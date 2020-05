Oblastní charita Ústí nad Labem zprovoznila ve spolupráci s Ústeckým krajem krizové centrum pro osoby bez přístřeší na zámečku v Hliňanech (obec Řehlovice). Centrum slouží pro ty, kteří nemají vlastní bydlení, a nemají tak místo, kde by mohli přečkat státem nařízenou karanténu.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Velká část z nich patří mezi ohroženou skupinu obyvatel. Pokud by někteří onemocněli, je potřeba okamžitě zamezit jejich volnému pohybu, dalšímu šíření nákazy a zajistit pro ně základní zdravotní a hygienickou péči.

Zámek Hliňany byl již několik let opuštěný, a tak zprovoznění budovy v krátkém čase nebylo vůbec jednoduché. Do stěhovacích, údržbových i úklidových prací se zapojila velká část zaměstnanců organizace z řad těch, kteří nemuseli být zrovna ve službě. Otevření budovy zmapovala většina regionálních médií a zúčastnili se jí zástupci Ústeckého kraje a Krizového štábu Ústeckého kraje.