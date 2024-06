Minulý týden "celá" republika byla napojena na radiový signál, který v 18:00 odstartoval na devadesáti místech běžecký závod radosti z pohybu, který se jmenuje T-Mobile olympijský běh. V srpnu budeme všichni držet palce našim sportovcům na světových hrách v Paříži, s olympijskou myšlenkou přicházely v dešti na Miladu desítky lidí, aby podpořily zajímavý projekt.

T-Mobile olympijský běh na Miladě 2024. | Foto: Miroslav Vlach

Olympijský den se oficiálně slaví 23. června, pořadatelé této akce stanovili start mimořádné běžecké akce na nejbližší středu k tomuto datu. Olympijská nadace byla založena v roce 2012, do dnešního dne podpořila 4170 dětí z celé ČR, vybraná částka přesáhla 24 milionů. Na Miladě vítal sportovce Dušan Oslej, časomíru zajišťoval Jaroslav Hercík, desítku si zaběhla i olympionička Eva Vrabcová Nývltová.

"Podle předpovědi mělo svítit slunce, prší. Někdo dal přednost televiznímu fotbalu, někdo to prostě vzdal, ale stejně je tu hodně otužilců. Na soupisce dospělých je 110 jmen, uskutečnil se i dětský závod. Podpořit akci přišly olympioničky Jana Vápeníková a Lenka Kulovaná (Petit), svůj stánek tu má známá kosmetická firma Mary Kay, doprovodné vozidlo jako vždy nabídl Pavel Gondek, skvělou hudbu a odborný komentář přidal David Cihlář, na startovní čáru se postavil i náměstek primátora města Ústí nad Labem. Bez tréninku desítku zaběhl v solidním čase," prozradil hlavní organizátor.

Hromadný start byl plný smíchu a vtipných poznámek, po chvilce se barevný had z lidských těl roztrhal, do cílové rovinky dobíhali pouze jednotlivci, jako první si na krk zavěsila zlatou medaili Eva Vrabcová Nývltová.

"Mám tu kamarády ze studií na UJEP, dobře znám Davida Cihláře, Zuzku Kotěšovcovou, na závod mě pozval Dušan Oslej. Doprovází mě jako vždy manžel, dcera a bílý pes. Tohle je moc hezká akce, jen to počasí mohlo být lepší," směje se absolutní vítězka desítky a ochotně pózuje zájemcům o společné selfíčko. Velkým překvapením mezi muži byl na poloviční trati dvanáctiletý školák z Chlumce. Vyhrál závod dětí, za hodinu byl nejrychlejší mezi dospěláky.

"Atletiku nedělám, závodně plavu a jezdím na kole. Po dešti se dobře dýchalo, prostě mě to sedlo, předbíhal jsem jednoho borce za druhým, ale že to vyhraji jsem fakt nečekal. Dělám také triatlony, před týdnem jsem byl pátý," prozradil šikovný kluk se startovním číslem 59 na těle.

Vítězové podle věkových kategorií:

muži - 5 km - do 40 let - Munčinský Tadeáš (ročník 2011) - 00:20:33

ženy - 5 km - do 40 let - Maříková Barbora - 00:22:04

muži - 5 km - nad 40 let - Masorsič Jiří - 00:20:15

ženy - 5 km - nad 40 let - Sobecká Jarmila - 00:21:20

muži - 10 km - do 40 let - Zalabák Vladimír - 00:42:00

ženy - 10 km - do 40 let - Vrabcová Nývltová Eva - 00:40:23

muži - 10 km - nad 40 let - Manych Jaroslav - 00:46:35

ženy - 10 km - nad 40 let - Kotěšovcová Zuzana - 00:42:54

Miroslav Vlach