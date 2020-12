Jedním z několika míst, ze kterých máte město Ústí nad Labem jako na dlani, je střekovská vyhlídka Sedlo. Z kamenné věžičky na místním kopci je za dobré viditelnosti vidět opravdu velmi daleko a zvlášť pěkně odsud vypadají bílé vrcholky okolních hor.

Ze střekovské vyhlídky Sedlo máte město jako na dlani. | Foto: Deník / Vilém Maruš

Dokonalému rozhledu do všech stran odsud bohužel brání několik stromů, z nichž jeden zakrývá přesně centrum města a možná by stálo za to ho z okolního lesa odstranit.