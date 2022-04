Francis Gary Powers jr.Zdroj: Archiv

Powers junior v rámci své návštěvy představí knihu Spy pilot: Francis Gary Powers, The U-2 Incident and the controversial heritage of the Cold War, která popisuje jak život jeho otce, tak i zmiňovanou událost, jež se stala jedním nejdiskutovanějších témat z období studené války. Při tvorbě knihy vycházel ze svých osobních poznámek, výpovědí svědků a z dopisů, které posílal jeho otec v době, kdy byl v sovětském zajetí. Zcela zásadním zdrojem pak byl odtajněný přepis výpovědi jeho otce pro CIA. Ke vzniku knihy nezanedbatelným dílem přispěl i uznávaný historik Keith Dunnavant. „Návštěva pana Powerse je jednou z akcí, kterou můžeme realizovat díky spolupráci s Velvyslanectvím USA, již se nám podařilo navázat v loňském roce. Spolu s panem Powersem za námi do knihovny dorazí i americký diplomat Todd Jurkowski,“ říká ředitelka knihovny Jana Linhartová a dodává, že akce bude probíhat v anglickém jazyce.

Den po návštěvě zahraničního hosta, tedy ve čtvrtek 28. dubna, se čtenáři mohou od 18 hodin těšit na setkání s tuzemským básníkem Janem Těsnohlídkem. Autor, který již vydal pět básnických sbírek a jeden román, mimo jiné v roce 2011 založil i vlastní vydavatelství JT´s. Za svou debutovou sbírku Násilí bez předsudků získal prestižní cenu Jiřího Ortena.

Jan Černecký - oddělení komunikace SVKUL