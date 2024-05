Poradenství a různé inspirace „jak na to“ nabízí i letos putovní ČEZ Akademie. Hned do tří Zákaznických center Skupiny ČEZ v Ústeckém kraji zamíří na konci května. Zájemci si mohu například přijít zkontrolovat správnost nastavení záloh, nebo probrat možnosti, jak uspořit co nejvíc za energie.

Poradenství a různé inspirace „jak na to“ nabízí i letos putovní ČEZ Akademie. | Foto: Ota Schnepp, ČEZ

Odborníci jsou také připraveni s nimi prokonzultovat vše ohledně fotovoltaiky i tepelného čerpadla, budou je také informovat o nejběžnějších praktikách energošmejdů a poradí, jak jim nenaletět. Přednášky, odborné poradenství, osobní konzultace – to vše je určeno pro širokou veřejnost zdarma bez ohledu na to, zda se jedná o zákazníky ČEZ či nikoliv.

„Potenciál ušetřit významně za energie pomocí dobře rozmyšlených úsporných kroků je u českých domácností stále ještě obrovský. Zateplení, výměna oken, pořízení fotovoltaiky, to všechno jsou opatření, která mohou snížit spotřebu o desítky procent. ČEZ Prodej má s tématikou úspor dlouholeté zkušenosti a navíc řadu odborníků, kteří umí fundovaně posoudit situaci konkrétní domácnosti. V rámci roadshow se tak každý může přijít poradit, jak do budoucna platit méně,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Programátoři se na UJEPu nevyspí, čeká je práce na softwarovém projektu

Projekt ČEZ Akademie zaměřený na komplexní poradenství zejména v oblasti energetických úspor spustil ČEZ loni. Lidem, kteří chtějí realizovat energetické úspory, mít energie pod kontrolou a aktivně řídit svoji spotřebu, zprostředkovává přístup k know-how špičkových odborníků. Zákazníci tak získávají konkrétní doporučení a případně ujištění, že jdou ve svých již realizovaných opatřeních správnou cestou.

I letos budou pro všechny zájemce k dispozici odborníci hned na několik oblastí. Osobní konzultace tak mohou příchozí využít například na téma zavádění úsporných opatření v domácnosti, pořízení fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla, správné nastavení záloh, jak si poradit s případným vysokým nedoplatkem za energie, nebo jaké různé produkty na elektřinu a plyn máme aktuálně v nabídce. „V rámci každého zastavení jsou také naplánovány přednášky o aktuálním dění, které energetiku zasazují do širšího evropského i světového kontextu,“ dodává ještě Tomáš Kadlec.

U neštěmických kluboven vzniká Skautský dvorek, poslouží i veřejnosti

Jako první bude ČEZ Akademii hostit Zákaznické centrum Skupiny ČEZ v Děčíně (Husovo náměstí 69/14), a to v úterý 28. května. Následně ve středu 29. května se odborní konzultanti přesunou do Zákaznického centra Skupiny ČEZ v Ústí nad Labem (Panská 19) a do třetice budou na zájemce o nejnovější informace v energetice čekat ve čtvrtek 30. května v Zákaznickém centru Skupiny ČEZ v Teplicích (0C Forum, nám. Svobody 3312). Čtvrtým místem, kde se ČEZ Akademie na severu Čech zastaví, bude Zákaznické centrum Skupiny ČEZ v Chomutově (OC Galerie Pošta, Palackého 5625). Stane se tak v úterý 4. června. Ve všech zákaznických centrech proběhne energetická roadshow od 9 do 17 hodin.

Hlavní přednáška začíná v 9 hodin (druhá v 15.30) a je vždy věnována tématu „Jak dostat energie pod kontrolu“, což například obnáší konkrétní příklady pro úsporu energií v bytech a domech, představení moderních technologií pro rodinné domy, ale i jak si dát pozor na energošmejdy. Poté bude následovat klasické energetické poradenství, včetně kontroly nastavení záloh a plateb u odběru elektřiny a plynu v domácnostech a také konzultace s odborníkem na stavební a energetické úspory domů.

Polovina Velkáče se rozhádala zbytečně, mrzí starostku. Co bude s přívozem?

Pro zpestření celého dne jsou pro návštěvníky ČEZ Akademie připraveny speciální brýle s virtuální realitou ReakTOUR, které je přenesou do běžně nepřístupných míst českých jaderných elektráren.

V průběhu loňského roku se roadshow ČEZ Akademie uskutečnila ve 12 městech po celé republice. Na přednášky a diskuze s experty ČEZ Prodej dorazilo téměř 4 000 účastníků. Letos v prvním pololetí na ně navazuje dalších 20 zastavení. ČEZ Akademie odstartovala v březnu v západních Čechách a v rámci celé republiky má za sebou již 10 zastavení. Poradit si nechalo, nebo potřebné informace získalo zhruba tisíc osob, a to nejen z řad zákazníků Skupiny ČEZ.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy

FOTO: FanKomu ústecké knihovny se zúčastnilo přes 200 návštěvníků