Sobota byl opravdu špatný den pro kulturu v Ústí nad Labem. Odešly dvě osobnosti. Dovolte, vzpomínku na profesora PhDr. Tomáše Fialu CSc.

V sobotu po dlouhé nemoci zemřel dlouholetý sbormistr a profesor PhDr. Tomáš Fiala CSc. Na snímku vlevo. | Foto: UJEP

Pan profesor odešel po dlouhé nemoci v nedožitých 88 létech. Byl to dlouholetý sbormistr vysokoškolského pěveckého sboru UJEP, vedl také několik dalších sborů např. děčínských učitelek, litoměřických učitelů, českolipských učitelů atd. Je nositelem několika významných cen. Jmenujme to snad nejvýznamnější Cenu Ministerstva kultury za svoji činnost sbormistrovskou, pedagogickou atd. Byl to velká osobnost.