Nevím, kolik těch budek a dřevěných spižíren pověsil na stromy v okolí, rozdával je kamarádům, i u nás zanechal svou vizitku. Na tržnici kupoval ořechy pro veverky, aby je v zimě rozmazloval. Byl to skvělý vypravěč, zářily mu oči, když vzpomínal na taneční večery se stříbrnou trumpetou v ruce. Člověk by řekl, takový bezproblémový chlap. Rád se smál, když mohl pomohl…

Prý se mu jednou zamotala hlava, je to už dlouho, celý rok potom ležel, nemohl mluvit. V sobotu 21. ledna odešel do hudebního nebe. Bylo mu 85 let. Člověk není nesmrtelný, covid nás mnohému naučil, ale tohle jsem nečekal. Na svůj věk nevypadal, naposled jsem s ním mluvil u mladé jabloně, kterou stříhal na ježka. Kdyby ji viděl koncem loňského roku, kroutil by hlavou. Tolik jablek nikdy neměla. Asi mu chtěla udělat radost, ale on už její plody neochutnal. Štursovka bude vzpomínat!

Miroslav Vlach