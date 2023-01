Ó ano, tak vznikl název populární české zprvu jen dámské kapely. Jen ale bohužel dlouho nevydržel… Hanka a Pavla spolu hrály v obýváku už nějaký čas na kytaru i na krabice místo bicích. Marku s holkama seznámil Tomáš Míka. Sedla za piáno a bušila do něj, co jen mohla. Později se přidala Kateřina Jirčíková, ta se ovšem hudebně severu Čech představila už jako flétnistka na koncertě v Litoměřicích v sestavě kapely Ztracené iluze s lidmi z Jasné páky, s Olinem Nejezchlebou i dalšími. No a na saxofon se později přidala do Plynu i Ústečanka - Severočeška Alice Flesarová…