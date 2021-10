Již pojedenácté se konal tradiční minifestival country a trampské hudby Budovský veget. Sobota s datem 11. září se nesla ve znamení ústeckého setkávání příznivců country, trampské a bluegrassové muziky v rámci lokálního tradičního minifestiválku.

Někteří dorazili na Budov už v pátek večer a odstartovali tak tuto akci společným jamem. Drtivá většina návštěvníků pátečního setkání vydržela a byla k vidění na Budově i další den.

Sobotní počasí, přes jisté skeptické předpovědi, se více méně vydařilo a slunce nad osadou tak v pravidelných intervalech střídal letní deštík.

Ani ten ale návštěvníky neodradil a scéna se začala postupně plnit dalšími příchozími. Celou akci zahájil otec festivalu Petr "Pérák" Svoboda, který všechny přítomné vlídně přivítal. Úderem 14. hodiny už se připravovala na pódiu domácí trampská kapela Péráci, která zahájila letošní 11. ročník. Diváci tak měli možnost si poslechnout autorské písně z pera Petra "Péráka".

Trampské rozjímání vystřídala country nálada v podání další vystupující skupiny Nádraží, která vystoupila na festivalu poprvé a návštěvníky bavila nejen poctivou country muzikou, tvořenou v drtivé většině písněmi kapel Greenhorns a Fešáci, ale také vtipnými prupovídkami v podání Jirky Špacíra, vynikajícího hráče na foukací harmoniku. Posluchači tak měli možnost zavzpomínat na polozapomenuté písně Michala Tučného, nebo Mirka Hoffmanna.

Countryové skladby postupně vystřídal ostřejší bluegrassový zvuk ústeckých Blackout Bluegrass Band, vynikajícího bluegrassového tělesa, které se může pyšnit nejen skvělými instrumentalisty, ale také jedinečnou zpěvačkou Štěpánkou Losenickou.

V bluegrassovém rytmu pokračovala další skupina, mostečtí Cobblestone, kteří na vegetu vystoupili rovněž poprvé a předvedli doslova čistokrevný bluegrass. Bluegrassové vypalovačky doprovázel mluveným slovem Jiří "Redy" Tycler, vynikající hráč na dobro.

Pohodu budovského odpoledne zakončila nově vystupující bluegrassová kapela Undergrass, jenž je odnoží věhlasné ústecké kapely Burizon v čele s bravurním banjistou Pavlem Zíchou a vynikajícími hráči s bohatými muzikantskými zkušenostmi.

Na vegetu se sešli milovníci country, bluegrass a trampské hudby nejen z Ústecka, ale i z Moravy. Moc děkujeme všem kapelám za krásný zážitek z jejich vystoupení. Hrály nádherně a s láskou, a to i bez honorářů, toho si vážíme.

Nesmíme zapomenout na zvukaře Pavla Šlegra a skvělé občerstvení, bez kterých by to také nešlo. 11. ročník Budovského vegetu opravdu neměl chybu. Těší nás i kamarádi, kteří sice neúčinkují, a přesto se těší na společný večerní jam session. Hrálo se až do rána i přes nevlídné počasí. "I když přípravy nejsou jednoduché, děláme to s radostí. Každý úspěšný Budovský veget a prožitky nás nabíjejí a dávají energii na přípravu dalšího ročníku", říká Petr Svoboda a dodává: "Na další, již 12. ročník už se těšíme a budeme se snažit, abychom překvapili něčím novým všechny, kteří se k nám každoročně vracejí…" Děkujeme všem, kteří podporují náš festiválek. Bez nich by to nešlo.

Za T.O.S. Rytíři severu Martin Šťastný, Petr Svoboda