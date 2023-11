Těšte se už dnes, v pátek 10. listopadu, na pestrý, zajímavý i zábavný večer svěží elektronické hudby v ústeckém Národním domě. Zahraje tu totiž po dosti dlouhých letech jedna z nejzásadnějších českých kapel uplynulých dekád, která již v letošním roce vydala své nové album. Agilní dokonalou pražskou partu Ohm Square zde přitom uvede trojice ústeckých enfante teribble Mellon Collie

Ohm Square. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Dlouhých 9 let museli fanoušci čekat na nové album tvůrců elektronické scény v ČR, Ohm Square. To tak nyní přichází pod názvem /0, hudební fajnšmekry potěší osm nových tracků v duchu alternativní "zážitkové" elektroniky s intimními vokály. Sami Ohm Square s trochou nadsázky glosují: "Jedná se ale spíš o dosti hořkou čokoládu, než o nějakou sladkou cukrovinku…" Skupinu Ohm Square tvoří hudebníci Charlie One, Dušan Only One i Jan Čechtický 2 plus zajímavý jazzový muzikant. V Národním domě vystoupí originální česká taneční legenda společně se zbrusu novým ústeckým projektem MellonCollie. Elektroniku tu hrají tři kamarádi. 33 kabelů. Nabízí dosti originální projekce. K muzice využívají knoflíky. Cena koncertu je v předprodeji 250 korun, na míst pak zaplatíte 300 korun.

Radek Strnad

Zdroj: Martin Mudroch