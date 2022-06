V květnu zorganizoval mezinárodní tým dobrovolníků celosvětové online fórum „Globální krize. Jsme lidé. Chceme žít“, které bylo simultánně tlumočeno do 100 jazyků. Na přípravě se podílela také Monika Ornetová a Lubomír Potenec z Ústí nad Labem.

„Už dlouho se zajímám o dění ve společnosti, o ekologii, změnu klimatu a myslela jsem si, že mě nemůže nic překvapit. Když jsem však 11 hodinové fórum sledovala a vnímala všechny souvislosti, oněměla jsem doslova úžasem,“ popisuje Monika. Fórum totiž otevřeně odkrývá také ty oblasti, o kterých se spíše mlčí - omezené možnosti záchranných složek při kataklyzmatech, reálnou hrozbu hladomoru, nevyužívání již dostupných technologií, které by lidstvu pomohli čelit mnoha vážným problémům a také další neefektivitu a absurdnost konzumní společnosti.

Monika Ornetová a Lubomír Potenec z Ústí nad Labem.Zdroj: Archiv online forum

Řečníci, mezi kterými jsou vědci, politici i známé osobnosti, poukazují na to, že v naší společnosti nejsou peníze nástrojem, ale začaly zcela řídit náš život. Východisko vidí v tom, aby se hlavní hodnotou ve společnosti stal život každého člověka. Monika také popisuje, že při přípravě fóra se organizátoři věnovali investigativní novinářské práci. „Zaznívají skutečné výpovědi, všechna fakta byla několikrát prověřena, materiály shromažďovaly miliony lidí po celém světě, každý udělal kus práce. A co je nejlepší? Když se na toto fórum podíváte, můžete si i vy sami vše ověřit. Jak? Během výpovědí jsou vložené QR kódy s přímým zdrojem. Teď už zbývá jediné, jak s těmi informacemi jako lidstvo naložíme,“ dodává.

Do příprav fóra se Monika s Lubomírem zapojili zpracováním video upoutávek (https://youtu.be/1U7NJ8RqY_Q). Profesně se pohybují v úplně jiných oblastech a zkušenosti se střihem videomateriálu získali až při práci na projektu Tvořivá společnost. Lubomír tentokrát připravil animované video (https://youtu.be/W4gyww0q-jQ).

„Vůbec jsem netušil, že se nakonec tato krátká upoutávka bude dabovat do japonštiny, čínštiny, korejštiny, ale třeba i do takových jazyků jako je arabština či perština. Byla to obrovská nová zkušenost a radost pracovat s úplně novými lidmi,“ a připomíná, že k projektu se může připojit každý. Fórum je ke zhlédnutí na stránkách projektu Tvořivá společnost. Odkaz zde: https://creativesociety.com/cs/global-crisis-we-are-people-we-want-to-live.

Veronika Leštáchová