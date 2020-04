Online podepsali smlouvu o výstavbě nových výukových prostor strojní fakulty

Pojmy „dálkově či distančně“ vstoupily v posledních měsících do všech aktivit současného života. Distančně se setkáváme, distančně komunikujeme, prodáváme, vyučujeme. Online se i podepisujeme, a to i v takových situacích, které by v klasické a korektní rovině byly spojeny se setkáním, podáváním rukou a fotografováním.

Rektor UJEP Martin Balej. | Foto: UJEP