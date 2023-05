Operace kyčlí v ústecké nemocnici frčí. Covidové resty jsou skoro dohnané

/FOTO/ Počet voperovaných náhrad kyčelního a kolenního kloubu v době covidu klesl ve srovnání let 2019 a 2021 o 29 %. Vyplývá to z údajů Registru kloubních náhrad. „I když údaje za rok 2022 nejsou k dispozici, zdravotníci i výrobci implantátů hlásí návrat k předcovidovým počtům s tím, že rok 2023 by mohl být rekordní,“ říká Tomáš Stibor ze společnosti B. Braun, která implantáty do českých nemocnic dodává.

MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., přednosta Ortopedické kliniky Masarykovy nemocnice Krajské zdravotní, a.s., v Ústí nad Labem. | Foto: Se souhlasem B. Braun CZ/SK

Elektivní ortopedická operativa se v době nejtěžšího průběhu covidové pandemie prakticky zastavila. Z hlediska čekacích lhůt na nové koleno nebo kyčel byly roky 2020 a 2021 ty nejhorší, které za poslední dekádu české zdravotnictví zažilo. Především menší ortopedická pracoviště patřila mezi ty, z nichž se jako první stávaly covidové jednotky. Podle údajů z Národního registru kloubních náhrad bylo v ČR v roce 2019 realizováno cekem 25 672 primárních oboustranných nebo jednostranných implantací kloubních endoprotéz pro diagnózy koxartróza (kyčle) a gonartróza (koleno). V roce 2020 to bylo ale pouze 19 232, v roce 2021 dokonce jen 18 306. Jak se ale zdá, v roce 2022 zdravotníci, pacienti i pojišťovny dohánějí, co mohou. „V současné době jsou pro naši práci naštěstí nastaveny velmi příhodné úhradové mechanismy. Ortopedická pracoviště napříč Ústeckým krajem operují s maximálním úsilím, a tak se nám daří dohánět celou řadu, covidových' restů. Čekací doby na implantace náhrad velkých kloubů se nejen u nás v Ústí nad Labem, ale i na většině dalších pracovišť podařilo vrátit na pojišťovnami doporučenou čekací dobu jednoho roku," popisuje situaci MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., přednosta Ortopedické kliniky Masarykovy nemocnice Krajské zdravotní, a.s., v Ústí nad Labem. „Chce se mi plakat." Lidem z Klíše vadí zrušení pobočky České pošty Na Hvězdě Řečí čísel jsou v Ústí nad Labem v roce 2022 téměř na dvojnásobku toho, co odoperovali v roce 2021. Mimo nasazení celého personálu jim hodně pomohla i změna přístupu k operativě, která respektuje principy tzv. pacientské cesty. Tu v Česku začala prosazovat Skupina B. Braun. „Pacientská cesta je model, jehož prvky optimalizují hospitalizaci pacienta a jenž přináší benefity jak jemu, tak nemocnici. Využíváme nové analgetické a antiseptické protokoly, časnou mobilizaci, ale také se staráme o lepší informovanost pacientů. V rámci spolupráce Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s., vzniklo například moderní edukativní video, které pacienta na operační výkon, ale také na všechny okolnosti jeho hospitalizace mnohem lépe informačně připraví. K dispozici máme také pacienty oceňované tištěné a také digitálně dostupné informační brožury. Ve výsledku změna systému perioperační péče a větší informovanost pobyt pacienta v nemocnici zkracují a dříve je dostávají na vlastní nohy' a následně také do domácí péče. Nám se tak uvolňují lůžka pro další pacienty. Je prokázané, že pacienti po operacích z časnějšího propuštění z nemocnice neboli dimise profitují. Tento trend není v Evropě tak významný jako v USA, přesto je zjevné, že primární cesta k časnější dimisi přispívá k rychlejší rehabilitaci a omezuje například riziko přenosu infekce v nemocničním prostředí," vysvětluje okolnosti nárůstu počtu ortopedických operací přednosta Tomáš Novotný. Sobotní směny pomohly Ukazuje se ale, že covid přinesl mimo negativního rušení elektivní operativy i pozitivní rozvoj operační týmů. Ty se podle přednosty Novotného v době covidu například naučily mnohem lépe pracovat s časoprostorem, který mají k dispozici. Musely totiž využít každou mezeru, která se jim, byť jen na omezený časový úsek, naskytla. Neznáte je? Slehla se po nich zem. Mezi hledanými z Ústí je Lehečka či Štrougal „Konkrétně zdravotnický tým naší kliniky se těmito nestandartními okolnostmi covidové doby hodně stmelil. Naučili jsme se pracovat na směny a využívat zastupitelnosti operačních skupin, abychom byli vždy schopni poskytnout maximální péči akutním pacientům. Nyní s podporou vedení Krajské zdravotní, a.s., aplikujeme systém tzv. operačních sobot, který není v Česku v oblasti plánované ,,nejednodenní' operativy rozhodně obvyklý. Během soboty takto implantujeme pět endoprotéz velkých kloubů. Když takovou sobotu zopakujete dvanáctkrát za půl roku, je to hned o zhruba 110 vyměněných kloubů za rok více. To už je v našem celkovém počtu 600–700 endoprotéz ročně významný podíl," popisuje pracovní soboty v Ústí nad Labem přednosta Novotný. V Úžíně zatím vyroste jen nový kruháč. Stavba chystaných hal je ve hvězdách Návrat do předcovidových let a větší počet realizovaných endoprotéz v Česku potvrzují i prodejci kloubních náhrad. Zatímco počty skutečně realizovaných operací za rok 2022 ještě nejsou k dispozici, počty prodaných kloubních náhrad už ano. „V roce 2021 jsme do českých nemocnice dodali 5 481 kloubních náhrad, ať už se jedná o koleno nebo kyčle. V roce 2022 to již ale bylo 9 302, což je takřka o 70 % více. Je vidět, že každý český zdravotník, ale i české zdravotní pojišťovny myslí dohánění covidového deficitu vážně. To je skvělá zpráva především pro pacienty, kterých se díky tomuto velmi rychlému tempu odbaví skutečně mnohem více. Hlavně ale mnohem více lidí v Česku bude mít opět radost z pohybu," uzavírá produktový manažer B. Braun CZ/SK Tomáš Stibor, který má právě kloubní náhrady pro český trh na starosti. Lucie Kocourková, mluvčí B. Braun CZ/SK