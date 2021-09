Operní zpěvačka Eva Urbanová vystoupí jako Libuše na hradě Střekov

Čtenář reportér





Majitel agentury For Zdeněk Kymlička pracuje v kultuře již 51 let. Za tu dobu se ještě nikdy nestalo, aby nějakou akci překládal sedmkrát. Nyní se to stalo u Libuše na hradě Střekov. A všichni zúčastnění věří, že to tentokráte vyjde v pátek 3. září.

Operní zpěvačka Eva Urbanová se představí na hradě Střekov. | Foto: archiv Deníku