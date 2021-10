Právě nezisková organizace Debra, která se stará o lidi s nemocí motýlích křídel, je dlouhodobým partnerem evropského distributora reklamního textilu v rámci jeho společenské odpovědnosti. „Vše začalo mým osobním setkáním s marketingovou ředitelkou Malfini Martinou Weberovou, které vyvrcholilo neuvěřitelnou vstřícností ke spolupráci,“ říká uznávaná módní návrhářka a královna české módy Liběna Rochová, dlouholetá podporovatelka Debry.

„Nesmírně si vážíme spolupráce s lékaři, partnery i osobnostmi a vždy se snažíme vyzdvihnout jejich přístup i aktivity našich pacientů a dávat je za vzor ostatním. Proto už víc jak deset let předáváme Ceny motýlích křídel. Jsme rádi, že cenu v kategorii Partner roku 2020 můžeme předat do rukou zástupců společnosti Malfini, která svojí každoroční podporou tisíců triček pomáhá v projektu Nadotek našim motýlkům,“ uvedla zakladatelka Debra ČR Magda Hrudková. „Za roky spolupráce nebylo pro Malfini nic problémem a navíc nám firma pomohla dostat se do povědomí dalších lidí v oboru. V rámci semináře POPAI, organizace podporující marketing v místě prodeje, bylo naše tričko prezentováno jako skvělý příklad ve vývoji 3D reklamy,“ dodala.

Epidermolysis bullosa congenita (EB), tzv. nemoc motýlích křídel, je vzácné vrozené a dosud nevyléčitelné onemocnění. Nemocní neznají den bez bolesti. Lidé s EB mají velice citlivou a lehce zranitelnou kůži. I mírný tlak způsobuje tvorbu puchýřů a bolestivých, otevřených ran na kůži i sliznicích. EB Centrum FN Brno je specializované pracoviště, které pečuje o pacienty s nemocí motýlích křídel, přičemž Debra ČR, jako pacientská organizace, pomáhá život těmto lidem usnadnit. S EB Centrem úzce spolupracuje, poskytuje odborné poradenství a mimo jiné propojuje pacienty a jejich rodiny z celé ČR. Díky vysoce specializované lékařské péči i díky podpoře partnerů se daří život nemocných s EB výrazně zlepšovat.

Společnost Malfini, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem je středoevropským lídrem na trhu značkového reklamního textilu a předním dodavatelem v dalších zemích Evropy s důrazem na společenskou odpovědnost. Ve svém portfoliu má i segment pracovních oděvů. Společnost nabízí přes 300 různých produktů. B2B charakter obchodního modelu firmy je založený na e-shopu, dostatečných skladových zásobách, rychlé logistice a dokonalých zákaznických službách. Jako přední hráč v daném sortimentu se značkami Malfini, Malfini Premium a Piccolio, který doplňují pracovní oděvy Rimeck a nově také pracovní textil holandské firmy Tricorp, i bezpečnostní obuv společnosti Bata Industrials, působí firma už takřka v 35 evropských zemích. Roční celkové tržby ve výši 1,7 miliardy korun jsou výsledkem práce víc jak 320 zaměstnanců. Moderní, plně automatizovaný sklad v Ostravě disponuje kapacitou větší než dvacet pět milionů kusů reklamního textilu. Dodávky na klíčové trhy do okolních států jsou realizovány do 24 hodin. Všechny produkty společnosti Malfini podléhají přísným zkušebním testům a nesou světově uznávanou pečeť kvality OEKO-TEX Standard 100. Více na www.malfini.com

Marie Logrová - PR manažer Malfini Ústí nad Labem