Víc věcí se letos v Ústí měnilo. Markův management i kapela, naučení „dobytím“ pražské O2 arény s hostem Zagorovou i stovkami hraní po Česku, doplnili atrakce i autogramiádu. Přizval vítěze Master Chef i Geňu z Partičky a speciální účinkující Martinu Pártlovou z Čechomoru. „Marek mě dostal, byla radost vidět tu své oblíbené zpěváky i herce,“ řekla Ústeckému deníku místní Karolina. S kamarádkou studentkou Alenou tvrdily: „Marek nás roztančil, rozezpíval. A bavil, bavil, bavil…“

Do Letního kina jsem přišel až při Ztraceného třetím songu na velké scéně. Začal ovšem už svým 1. hitem „Ztrácíš“, co dal jméno jeho CD debutu (2014). Tou písní dřív v Ústí koncerty končil u klavíru, na „klimpr“ nasvícený do fialova zas tu hrál s bravurou, radostí, energií. Jenže poprvé jsem tu letos viděl, jak jde jeho kytaristovi při jedné písní (už nevím, které) hustý šedý dým z krku kytary. Nebylo ani zvykem, že jeho baskytarista odloží nástroj, nahradí ho rokenrolovým kontrabasem a nelze než souhlasit se slovy Marka: „Show to udělalo ještě víc sexy sexy“. Od věci ani nebylo, když si Marek „vytáhl“ na pódium z davu štíhlou blondýnku v černém. K sobě ji tiskl se slovy „Krásně voníš!“ Která dívka z davu jí nezáviděla?! A jak tu fungovala magie okamžiků? Aniž by dívky i dámy přemýšlely, zpívaly si s Markem za ty roky naučený hit „Sex s Ex:“ „Já mám rád sex, se svojí ex, a tak dále.“ Snad splněý sen pár přítomných lesbiček?!

A takto viděla show v Ústí Michaela Novotná, učitelka mateřské školy z Klíše. Bavila se tu s přáteli, sousedy: „Skoro vyprodaný koncert Marka bavil tisíce lidí. Areál hostil jeho 14. koncert ze 17 show Tour de léto 2022. Počasí přálo, ani vedro ani déšť, stánky s občerstvením praskaly ve švech. Vedle koncertu si fanoušci užili Romana Stašu z Master Chefu i Genzera. Lidi potěšila platební metoda u stánků: nabili si kredit na čip, tím platili útratu, zmizely fronty. Díky mobilní aplikaci byla kontrola útraty snadná. Marek nezůstal stranou; na horní scéně kina měl „jukebox“, hrál tu s kapelou fandům na přání nejen vlastní hity. Krom dospělých si ho užili i nejmenší, mohli si s Markem zazpívat a doma to vyprávěli celou neděli.“

Divadelní zahrada Činoherního studia nabídne Formánka i Hrabala

Show zpestřila i energická Martina Pártlová, dala s Markem duet i duet na hlavním scéně. On před ním připomněl dávný společný letní zážitek z Budějic: „Ve vedru toho tehdy Martina na sobě moc neměla, skočili jsme do vody, kašna na náměstí se hodila. Blížil se nám fajn zážitek, ale přijeli policajti a bylo po všem,“ litoval Marek. Géňa komik i exbaleťák roztančil lidi v kině svou choreografií Ztraceného hitu „Tak se nezlob (že jsem takovej vůl“). Hlavní show Marka si fanoušci užili ve finále, po setmění rozzářily amfiteátr tisíce mobilů. „Lidi si zpěvu se Ztraceným, a tu tam i za něj, bavili. Užili si efektní davové „mexické vlny“, dirigoval si je sám Marek. Když jste Tour de léto 22 nestihli v Úst, můžete na ni do konce léta do Jihlavy, Mikulova, Ostravy. Jen si ověřte, zda není vyprodáno,“ radila Míša Novotná. „V Mikulově asi bude,“ soudil autor tohoto článku.

„Na koncertě jsem si odpočinul, dočerpal energii. Byl skvělý zvuk, přišel jsem tam s rodinou i přáteli. Jen Marek a tým dle mého nevychytali, když jen pár lidí bavili na horní scéně „Jukeboxem“, hity na přání, ala zbytek plného Letního kina se právě nudil,“ ohlédl se Sláva Zachar z Ústí.

I Míša a Kamila, spolužačky z Teplicka, si s rodinami koncert Marka Ztraceného užily. „Marek nás dost bavil i před dvěma měsíci v Litvínově, nenechaly jsme si to ujít ani předloni v pražské O2 areně. To byl zážitek, vážně,“ jásaly slečny. Prý si v Ústí v Letním kině nenechají ujít na sklonku srpna hudební festival i slavnost Labské léto 2022 v neděli 28. srpna v Letním kině v Ústí. Těší se i na Jenleny, Mirai, O5 a Radečka, Kapitána Demo i Lipa a Sebastiana. I sám se na většinu z nich těším.

Radek Strnad