Všem našim oslavencům ze Severní Terasy, kteří v posledních dvou měsících roku 2023 oslavili své narozeniny, bylo dohromady neuvěřitelných 1489 let. Starosta Severní Terasy Jaroslav Šimanovský všem popřál hlavně zdraví, hodně sil a energie do dalších let.

Oslavencům Severní Terasy pogratuloval starosta Jaroslav Šimanovský. | Foto: MÚ Severní Terasa

Oslavenci: pan Oldřich Šmerek 95 let, paní Karla Horčová 92 let, paní Zdeňka Jurisová 91 let, pan Karel Landa 90 let, paní Irena Boušková 91 let,paní Věra Šestáková 96 let, paní Vlasta Ptáčková 91 let, paní Lidia Molcarová 93 let, paní Liduška Jelínková 101 let, paní Květoslava Vroubková 92 let, pan Jiří Nedvědický 91 let, pan Jiří Motl 92 let, paní Eva Bezemková 90 let,paní Anna Koudelková 94 let, paní Růžena Šmejcová 98 let a paní Helena Zemanová 92 let.

Všem gratulujeme.

MÚ Severní Terasa

Zdroj: Deník/Jan Pechánek