Devadesát pět let oslavila 4. března Marie Bratršovská ze Severní Terasy v Ústí nad Labem. Jubilantka se narodila v Jemnici, poté se s manželem odstěhovali do Prahy na Žižkov a v roce 1945 do Ústí nad Labem. Má dvě dcery, dvě vnučky a čtyři pravnučky. I ve svém věku je plná elánu a plně soběstačná. Ráda si čte a luští křížovky. Doma jí dělá společnost kočička jménem Jezinka. K narozeninám jí popřáli starosta Severní Terasy Šimanovský a primátor Nedvědický.