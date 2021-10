Zběhm osmi hodin akce zahrají Nihilis, jistota ústecké hudební scény, originální Black Sabbaka, parta Burnnesy, děčínská paráda A New Capter, kapela E.O.S. a na závěr nejspíš Nerrea. Skumina přiměřeně rockové, tvrdší i hitová, na kteou Ústí nad Labem nedá dopustit. „Tradiční Prvomájový festiválek bude kvůli covidovým opatřením z jara letos v netradičním čase… Uvidíme se 25. září v Hraničáři, fesťák začne v 14 hodin,“ těší se Dan Černý, zpěvák Nerrey. A na facebooku Nerrey dodává: „Vstupné se na festiválku neplatí… Sledujte nás, užijeme si pořádně hustou, rockovou párty,“ je si jistý charismatický rocker.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.