Na odlehlém ostrově západně od pobřeží Irska sledujeme celoživotní přátele Pádraica (Colin Farrell) a Colma (Brendan Gleeson), kteří se ocitnou v nejednoduché situaci, když Colm nečekaně jejich přátelství ukončí.

Zaskočený Pádraic, kterému pomáhá jeho sestra Siobhán (Kerry Condon) i mladík žijící na ostrově, Dominic (Barry Keoghan), usilují o obnovu přátelství a odmítají slovo NE jako odpověď. Pádraicovy opakované snahy však jen posilují odhodlání bývalého přítele a když dá Colm zoufalé ultimátum, události pak rychle eskalují s bohužel dost šokujícími důsledky.

Loňský snímek je oficiální finální část volné trilogie z Aranských ostrovů, z McDonaghovy filmové tvorby to tedy má zatím nejblíže k divadelním kořenům. Což je i problém. McDonagh je lepší scenárista než režisér i lepší dramatik, než scenárista. A jako filmový režisér se snaží schovat výraznou divadelnost scénáře. Což je chyba, lépe kdyby ji plně přijal za svou. Jde o drobnost, která však spolu s tím, že to není ta nejlepší část trilogie, která navíc i jako celek je ve stínu Leenanské trilogie (díky geniálnosti Osiřelého západu), znamená, že Inisherin působí jako drobný krůček zpět pro McDonagha jako scenáristu i jako režiséra. Od filmového debutu jsem si přál, aby McDonagh pro film byl stylem i látkou blíže svým kořenům. Potvrzuje se však okřídlené "dej pozor na to, co si přeješ, mohlo by se to vyplnit“. Znamená cokoli z toho, že to není výtečné či snad skvěle zahrané? Nikoli.

Radek Strnad