V předpremiéře za účasti tvůrců včetně režisérky Florence Miailhe film bavil návštěvníky Festivalu francouzského filmu v kině Lucerna v polovině listopadu,“ řekla Johana Turner, spolupracovnice tvůrců.

Stejně skvěle už se cítilo i publikum kina Pilotů na slavnostní pražské předpremiéře za účasti tvůrců. Biograf nabídl také výstavu plakátů obrazů z filmu i prodej vydařeného merchandisu. Děti i dospělí si mohou zkusit pracovat s výukovými listy, které pro ně a pro školy připravil Maur Film, český koproducent filmu.

Zdroj: Youtube

Martina Vandase, producenta úspěšného filmu, těší ocenění jeho animátorského týmu, pod jehož rukama vzniklo na 40% animací snímku. „Máme obrovskou radost! Film vznikal přes 10 let. Že ty roky života stály za to, potvrzují pozitivní divácké ohlasy i ocenění z festivalů. Film jen za poslední dva týdny nasbíral šest festivalových cen odborných porot i diváků třeba v americkém Los Angeles, Montrealu, Bukurešti nebo Mexiku. Pro mne je Přes hranici obdobný umělecký film jako Loving Vincent, ale spíš chagalovský i dojemný. Příběh dospívající Kyony inspiroval skutečný skicák režisérčiny maminky i obecně osudy autorčiny rodiny z předválečného Ruska. I proto jsme se rozhodli pořádat na portálu Aukro.cz aukci o lístky na slavnostní premiéru do kina Lucerna. Výtěžek věnujeme humanitární organizaci Člověk v tísni, jejíž zaměření na myšlenky svobody, rovnosti i lidské důstojnosti nám hluboce souzní s hlavními tématy našeho filmu, Do českých kin ho v distribuci Pilot Filmu doprovodí rozhovor s režisérkou Florence Miailhe točený v roce 2018 při ocenění projektu francouzskou nadací GAN i krátký animovaný film Kafemlejnek na motivy básně Ivana Wernische, též od produkční společnosti MAUR film. Ta stojí nejen za snímkem „Přes hranici“, ale i Fany a pes, Dcera, Fimfárum či dalšími filmy.

Hudbu k filmu složil Philipp E. Kümpel, v českém znění mluví Taťjana Medvecká, Alžběta Volhejnová, Zlata Adamovská, Richard Krajčo, Miloslav Frýdl, Zuzana Stivínová, Tereza Bebarová, Zuzana Kronerová, Ota Jirák a další…

„Nový snímek Přes hranici vznikl i díky koprodukci České televize a podpoře Státního fondu kinematografie,“ doplnila ještě Johana Turnerová pro Deník.

Radek Strnad