Otužilce z Milady nic v otužování nezastaví. Ať je zima, déšť, sníh, vítr, či tma.

Otužilci chodí dvakrát týdně plavat do Milady. | Foto: Jaroslav Puchta.

S železnou pravidelností dvakrát v týdnu se schází úžasná parta asi 30 otužilcům od 6 do 76 let věku, aby v průzračné vodě jezera utužovala své zdravíčko. Trénují na zimu doufají, že bude zima jako loni, kdy se setkali na zamrzlé Miladě s bruslaři. Foto je ze středečního večerního plavání, kdy chodíme do vody s čelovkami.