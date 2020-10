Doufáme, že to bude sezona bez přerušení koronavirem. Do naší Milady jsme se vloupali bez odemčení klíčem, který bohužel zůstal na ústeckém magistrátě. Sezonu jsme zahájili ne na našem obvyklém místě u Trmic, kde se právě pracuje na silnici, ale na hlavní pláži.

Sešlo se nás po půlroce 25 zdravých a nedočkavých bez roušek (zatím) ve věku od 8 do 77 roků. Voda měla krásných 17 stupňů, což se hodilo hlavně několika nováčkům. Pro nás ostatní zkušené trochu kafe, ale na start do sezóny OK. Doufáme, že se nás bude scházet stále více. K vodě budeme chodit dvakrát týdně. Otužováním zvládneme boj s koronovirem.

Jaroslav Puchta

O akci se dočtete ve středečním Ústeckém deníku.