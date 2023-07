/FOTO/ Chvilku to trvalo, ale už máme dopočítanou poslední vstupenku, poslední kelímek i všechny trička a můžeme tak oznámit, že Útulek Fest 2023 vydělal pro útulky 50 000 korun. Částku, jak je již tradicí, proměníme v krmení a dobroty pro psy a kočky a ty pak rozdělímemezi Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem, Psí domov Řepnice a kočičí spolek Felisicat, z.s..

Útulek fest 2023. | Foto: Deník/Vilém Maruš

Krmení předáme na konci září.Celkový výtěžek za uplynulých 22 ročníků benefičního festivalu nyní činí 750.000 korun. Děkujeme všem, co se letos zúčastnili a pomohli nám tak k tomuto výsledku!Za spolek Útulek fest Póža, Emilio, Rozka a ÚF Drým tým (28.6.2023) www.utulekfest.cz.

Člověk mrkne a dvoudenní festival proletí jak šinkanzen. Mrkne podruhé a je to už týden odakce. A tak je nám milou povinností ohlédnout se s vděčností za letošním 22. ročníkem.Počasí vyšlo. Dokonce nám na malou chvilku i sprchlo a nechalo tak vzpomenout na časy, kdy byl Útulek Fest propršený festival. Atmosféra v Cyklokempu Loděnice Brná bylaskvělá, všechny kapely předvedly parádní sety, hudba hrála k tanci i poslechu, setkáváníbyla obohacující, veselá i legendární a pivo teklo proudem jako velice blízké Labe. Děkujeme našim sponzorům a podporovatelům, bez kterých by to nešlo.

Především Statutárnímu městu Ústí nad Labem a Ústeckému kraji, dále to jsou: Skyner; MC Účetnictvía daně; ESP; KaHo Tattoo; 2H Holinger; JUDr. Pavel Mareček; Gambrinus; Dobrý fokus aObrázkový ostrov. Děkujeme za prostor i mediálním partnerům: měsíčník Uličník,www.Ustecko24.cz a Regionální televize Ústecka. Chvála i zdravotnickému dozoruústeckých MEDICů, který je s ÚF spjat přes 10 let!Velmi děkujeme Jardovi Novotnému, provozákovi Cyklokempu, za zázemí, které pro festivalpřichystal. Smekáme klobouk a děkujeme Markovi Ženklovi a jeho týmu za skvělej zvuk plussvětla a parádní spolupráci. Poděkování si zaslouží i celý útulek festový tým, který se podílelna tom, aby všechno proběhlo podle plánu, a obstál v tom na jedničku.

Dále děkujeme všem stánkařům, jimiž letos byly: Cabarét music bar Lovosice; P&S Catering; Čajovna U vysmátýžáby; Kukang Coffee; Gaja Tattoo; Dafuq StreetWear / KaHo; Knihovna Ústeckého kraje;LIFE České středohoří / AOPK a Štěpánky věci.Radujeme se z dosud největšího počtu útulků, co se u nás kdy prezentovaly - byly toFelisicat, AniDef, Psí domov Řepnice a ústecký útulek.Kamarádi sice na festival dorazili, ale už ne vždy kamarádi kamarádů a tak jsme letos návštěvnicky oproti posledním letům lehce klesli.

Po sečtení jsme se tak dostali na 400platících diváků, což - spolu s hosty, stánkaři, stafáží, muzikanty a každým, kdo festivalemprošel, včetně dětí - dává dohromady celkový počet 650 návštěvníků 22. ročníku.

Za pořádající Útulek fest, z. s., Póža, Rozka, Emilio a ÚF Drým-tým

Zdroj: Janni Vorlíček