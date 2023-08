/FOTO/ Chabařovice se chlubí krásnou radnicí, kostelem ze sedmnáctého století, vyhlášenou poutí, přírodním koupalištěm a skvělým nohejbalem. Moc lidí ale neví, že tam bydlí mistři světa. Manželé Sobečtí, Jarmila a Tomáš celý svůj život sportují. Ona dělala dlouho atletiku, stále běhá, dokonce v roce 2008 se stala Mistryní Evropy v canicrossu. Miluje psy, doma jich má pět. Tomáš byl několik let v reprezentaci, dělal řecko-římský zápas. Jarmila pracuje u policie, on je hasič. Oba se letos zúčastnili v Kanadě Světových policejních a hasičských her 2023. Vzorně reprezentovali své město, kraj i republiku, domů přivezli šest zlatých medailí. Nedávno ochotně odpovídali na otázky Ústeckého deníku.

Sobečtí přivezli do Chabařovic z Kanady šest zlatých medailí. | Foto: Miroslav Vlach

Co je to za akci a kdo se ji může zúčastnit?

Tomáš: Světové policejní a hasičské hry se pořádají každé dva roky už hodně dlouho, historii založení této skvělé akce ale neznám. Já jsem se jich zúčastnil čtyřikrát, byl jsem v USA, Číně, loni v Holandsku, letos v Kanadě. Celkem jsem získal jedenáct medailí. Jsou to vlastně takové zvláštní olympijské hry pro uniformované sportovce, podmínkou je služba u policie a hasičů. Nejezdím tam sám, máme už několik let tým hasičů ze severu, manželka se přidala za policii poprvé v roce 2022. Není to zrovna laciná záležitost, je to naše dovolená. Letos nás finančně podpořil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, hodně lidí nám drželo palce.



Manžel naznačil, že jste součástí smíšeného družstva Ústeckého kraje. Kdo byl v Kanadě?

Jarmila: Šest svalnatých chlapů a já. Dokonce jsme dostali vlajku Ústeckého kraje s novým znakem, o průběhu akce jsme do ČR posílali informace přes Facebook. Akce se konala ve městě Winnipeg v termínu od 28. července do 6. srpna. Hasičský sbor reprezentoval manžel, Josef Kroupa, Jan Šeps a Jan Hocko z Varnsdorfu, Luděk Konvičný z Bíliny a Pavel Novák z Děčína. Někdo se pral na žíněnce, běhal, jel na kole, podle toho, na co měl natrénováno. Já jsem loni vyhrála v Holandsku půlmaraton, letos jsem se přihlásila na překážkový běh (2 km), cross country (5 km) a hladký ovál (5 km). Měla jsem poraněný kotník z Milady, půlmaraton ve městě bych nedala. Své závody jsem ale vyhrála, nejvíc mě proháněly holky z Indie a Mexika .Jen tak pro představu, bylo tam cca 8000 nadšenců z celého světa, na soupisce bylo cca 60 sportů.

FOTO: Z Děčína do Ústí, kolem Habráku, přes golfové hřiště na Miladu

Vy jste byl v reprezentaci, jaká byla konkurence?

Tomáš: Startovné jsem složil pro volný styl a řecko-římský zápas. Soupeře většinou znám, nováčky jsem si hned projel na počítači. Letos jsem byl skutečně dobře připraven, nikdo mě neporazil. K dalším sportům se raději vyjadřovat nebudu, je to olympijská klasika, ale některé sporty jsem vůbec neznal. Pozvánku nedostali Rusové a Bělorusové, ale jinak tam byl celý svět. Stadiony byly krásné, zájem veřejnosti mě překvapil, stejně jako informace, že v parku, kde se běhalo přespávají medvědi.



Jaká byla cesta?

Jarmila: Z ČR tam bylo možná 20-30 sportovců, každý jede na vlastní triko. My jsme letěli z Prahy do Frankfurtu n/M, potom dál přes Montreál do Winnipegu. V součtu to dalo 13 hodin. Kluci už to znají, pronajali jsme si malý domek, vypůjčili velké auto, sportoviště nejsou v jednom místě. Zahájení bylo na hokejovém stadionu, kde se hraje NHL, klasický úvod s vlajkami, pochodní, přísahou sportovců. To vám jde mráz po zádech, když čtou vaše jméno, vy přebíráte krásnou medaili a všichni tleskají. Na tyhle okamžiky se nezapomíná.

OBRAZEM: Hudební festival Větruše open opět nadchl stovky lidí



Olympijské hry všichni znají, ale také je tam ten váš drsný hasičský čtyřboj (TFA). Co to obnáší?

Tomáš: No stručně řečeno, byl to masakr. Po celou dobu bylo děsné vedro. Nejprve jsem se zúčastnil individuální soutěže, potom se z výsledků sestavuje družstvo. Pro představu jenom základní fakta. Přilba, těžký zásahový kabát, na zádech dýchací přístroj. Žádná legrace to není, jede se na krev. TFA v překladu znamená, nejtvrdší hasič přežije. V individuální soutěži jsem byl celkově šestý, naše družstvo poprvé zvítězilo v kategorii 35+ před Belgičany a týmem USA. Podle mne to byl mimořádný úspěch! Já jsem prcek, ale fyzičku mám. Američané vsadili na hromotluky a nebylo jim to nic platné. Začíná se rozbalováním a sbalováním hadic na určeném úseku, všechno v běhu na čas. Překonává se čtyřpatrová věž, kdy v jednom úseku se přemísťuje nejprve žebřík, potom se stoupá po schodech nahoru. Tam musíte vytáhnout na laně hadici a rychle dolů. Následuje dvojitá věž výběhem s motorovou pilou a hadicemi. Všichni na vás řvou "musíš, musíš." Já za tým vyfasoval přenášení figuríny. fakt dobrý. Nejprve bušíte těžkým kladivem do kaiser boxu, přidáte člunkový běh a vracíte se do cíle s chlapem na zádech. Rozhodla zkušenost, technika, nasazení a trochu i štěstí. Byli jsme prostě nejlepší!



Všiml jsem si těch psů. Chystáte se na letošní Mistrovství světa v canicrossu?

Jarmila: Ráda bych do Německa jela, ale konkurence je mimořádně kvalitní. musím si nejprve účast vybojovat. Mám nového psa, nevím, jestli se dám zdravotně do pohody, uvidíme.

Běh pro Střížák láká malé i velké sportovce. Odolá rekord?



Kam dáváte ty medaile?

Tomáš: Máme v práci na chodbě skleněnou vitrínku, kde nové medaile uložím mezi ty ostatní. Za dva roky se světové hry uskuteční v USA, zase je to daleko, zase to bude finančně nákladná záležitost, sám nic nerozhodnu, jsme tým, rozhoduje i rodina.



Byly nějaké oslavy, další rozhovory, televize, setkání s funkcionáři města?

Jarmila: Víte, sport je má životní filosofie, manžel to má nastavené stejně, oba se snažíme předat své zkušenosti dcerám. Nesmírná dřina je vykoupena chvilkou slávy, ale zůstává přátelství na celý život. Musím přiznat, že mě příjemně překvapil zájem a podpora krajského policejního ředitele, který mě s manželem pozval na oběd. Blahopřál nám primátor, určitě naší partu ještě čeká setkání s hejtmanem. Nejsem žádná sportovní celebrita, ale zájem potěší.

Miroslav Vlach

Zdroj: Martin Mudroch