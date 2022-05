Proto Mgr. Michaela Valášková, zastupující aktivně občanský sektor města Ústí, spojila síly s vedoucím oddělení strategického rozvoje magistrátu města, Mgr. Tomášem Kočím, a uspořádali společně ve Veřejném sálu Hraničář setkání k této důležité problematice. Kromě hledání bariér v jednotlivých fázích procesu byla získána od občanů i řada možných zajímavých řešení.

Do diskuze zde byl zapojen také Petr Steklý z organizace Lepší místo, který podpořil sběr podnětů a připomínek zkušenostmi s realizací participačních aktivit napříč celou Českou republikou. Výsledky setkání v ústeckém Veřejném sále Hraničář by měly do budoucna vylepšit pravidla participativních aktivit našeho města, ozdravit vzájemnou komunikaci, spolupráci samosprávy s místními obyvateli a podpořit tak jejich motivaci k zapojení se do věcí veřejných a zájem aktivně i společně řešit potíže spojené se životem v našem městě.

„Participace totiž znamená v latině sdílení něčeho nebo podílení se na něčem. Aby tomu tak bylo, musí ovšem aktivní lidé z řad občanů, úředníků i politiků pochopit, že jsou v rovnocenné pozici. Bez vzájemné důvěry a snahy spolupracovat se totiž nikdy nepodaří oživit důležitý rozvoj města Ústí nad Labem, které si tuto pozornost nesporně zaslouží,“ uvedla Michaela Valášková při veřejném projednání, jehož se účastnili zástupci nejen občansky aktivních uskupení, ale také úředníci a politici ústeckého magistrátu města Ústí nad Labem.

Radek Strnad