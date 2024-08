Dnes tomu říkají odborníci tmelení kolektivů, nebo tak nějak. Dříve tu bylo i padesát lidí, po covidu to trochu opadlo, ale místo je to pěkné a nápadů je stále dost. Dnes je desetiboj, v září chystáme Bivoje," tvrdil nejstarší účastník akce a hned se zapojil do boje s obručí. V sobotu 24. srpna si v Újezdu dámy losovaly muže do akce, která měla především pobavit.

Slavný Šebrle by se asi hodně divil, kdyby mu někdo vysvětloval pravidla v plivání pecek do dálky, ale těch specialit za plotem tam bylo víc. Darek Beneš vyměřoval trasu pro zákeřný kroket, jednoduše řečeno, z kopce do kopce. Petanque, šipky a kostky zvládli všichni bez ztráty kytičky, sedm propocených dvojic čekal ještě volejbal, pálky, kolíkovaná, dvojlyže a obruč. K překvapení nestranných rozhodčích dubové lyže zn. HOŘÍ nebyly zásadní překážkou v boji o rozteklé medaile. Seno, sláma, seno, sláma, seno, sláma a cílová rovinka. Potom to přišlo.

Barevná plastová obruč cizí výroby značně zamotala hlavy všem. Nikdo nesměl doma trénovat, což možná překvapilo především muže. Záhadné pohyby raději nikdo nespecifikoval, z dálky to vypadalo na předčítání z Kámasútry. Ženy se vyžívaly v havajských křivkách, svalnatý muž u výčepu zapomněl dýchat. Každou disciplínu si mohly vyzkoušet i děti. Jedenáctiletý borec v modrém triku obruč ovládal tak jistě, že byl hlavním rozhodčím vykázán ze hřiště, protože svým pohybem rušil rozhlasové vlny. Před večeří bylo rozhodnuto. Zcela jistě vyhrála domácí dvojice. V Újezdu je prý cca 35 domků, ale šikovných desetibojařů tam bydlí dost. Doma mohou trénovat pouze peckovanou, Šebrle by doporučil krátké soustředění na Havaji.

Miroslav Vlach