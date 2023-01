Past a Cringle Prince: Rap duo s předkapelou překvapí i nadchne Národní dům

Další hudební událost, dokonce dvojitou a dost intenzivní, nabídne ústecké Kulturní středisko dnes od 20.00 hodin v Národním domě. Svůj alternativní / experimentální rap se slibným nášlapem až do dost tvrdé elektroniky, to bude původem z Ústí pocházející kapela. Pokus o přesah. Divadlo. Show. Pohyb. Hype. Dvě entity, jedna energie. Když to není nahlas, tak to není dobrý!

Past a Cringle Prince: Rap duo s předkapelou překvapí i nadchne Národní dům v Ústí nad Labem. | Foto: Archiv kapely

Past, to je perfektně se doplňující duo hudebníků, které diváky vás převálcuje kombinací precizních textů a taneční elektroniky. Kapela, která za pár let objela snad všechny dobré hudební festivaly Čech a vydala dvě našlapaná alba, koketuje s divadlem a výraznou vizualitou se nebojí odkazovat až do starověkého Řecka. Zdroj: Youtube V roce 2022 například dokázali rozhýbat mimo jiné i davy na Václavském náměstí na Koncertě za svobodu. Před Pastí navíc ještě vystoupí Cringe Prince. Cringe Prince Since 98, původně z Ústí nad Labem, v současnosti už ovšem již z Prahy. Diváky tak čeká a lze jim už dnes slíbit nadupanou rapovou show prošpikovanoui improvizací i neotesanou energií. Koncert začíná ve 20 hodin. Radek Strnad