Ve čtvrtek 28. ledna sníh rafinovaně ustupoval z ulic, v pátek se otevřelo nebe a celý den sněžilo. Odpoledne už nikdo nepochyboval, že televizní předpověď počasí se naplnila.

Páteční sněhová nadílka překvapila Ústí | Foto: Miroslav Vlach

V kopcích to musela být pohádka, ale místní lidé to vidí trochu jinak. Sněhuláky už nestaví, bolí je ruce od lopaty. Na Bukově sníh zasypal parkující auta, lidské stopy mizely po několika minutách. Třikrát jsem odklízel sníh před domem, kolem osmé večer jsem to vzdal a šel zachraňovat přetíženou kosodřevinu na zahradě. Marně.