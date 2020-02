Bývalý ústecký brankář Radim Novák bojuje s rakovinou. Finančně se mu rozhodli pomoci i sponzoři a návštevníci Plesu patriotů.

Ples patriotů. | Foto: Ondřej Hájek

Centropol ples severočeských patriotů je už zavedená značka. Je to každoroční vrchol plesové sezóny, který do Ústí nad Labem přivádí špičkové umělce. Významné osobnosti vnímají tuto akci jako příležitost, jak vzdát hold tomuto kraji a jeho lidem. Pořadatelé a partneři se snaží dát plesu vždy i charitativní podtext. Tentokrát dali hlavy dohromady rozhodli se pomoci jednomu bezva chlapovi a skvělému sportovci Radimu Novákovi, kterému vstoupila do života zákeřná choroba.