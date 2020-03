Našel jsem na netu rozpočty krajských měst, rozpočty větších měst našeho kraje. Nejmenší dotace do sportu tzv. na hlavu je v Ústí nad Labem. Přemýšlím, jak je možné, že přibližně stejně velké České Budějovice mají I. ligu fotbalu, volejbalu a bojují o extraligu hokeje.

Liberec fotbal, hokej, volejbal - vše nejvyšší soutěž atd. (v případě Liberce můžeme i napsat, že mají fungující zoo, botanickou, dvě muzea, tři kulturáky, čtyři divadla a všichni mají dost peněz).

Teď můžeme nadávat na radnici, že podpora sportu není stejná, jako jinde. Mimochodem UFO šlo do voleb, že ušetřilo 150 milionů a prý to jde. Když se nic nedělalo a nepodpořil se ani sport (mimo exhibicí Lukáše Konečného), tak ušetříte.

Pardon. Peníze se „futrují“ do Činoheráku. Tomu narostl příspěvek.

Někdy v listopadu tady hrál klub z ČB. Hlasatel hlásil „dnešnímu utkání přihlíží 550 diváků. A fandové Budějovic spustili: „Vyprodáno, vyprodáno“. Styděl jsem se.

Budějovice, když jim odešel generální sponzor do Hradce tak hrály to co hraje Slovan nyní. A jak reagovali diváci? Koupili se skoro třiapůl tisíce permanentek.

Tak teď jsem si postěžoval na radnici a na fandy. A teď dovolte ještě jednu stížnost. Koukám na fotbal z Brna. Má tam logo firma z Ústí, koukám na hokej z Litvínova, má tam logo firma z Ústí, přijedou hokejisté Chomutova a dres je loga firmy z Ústí. Hledám, co bohaté firmy sponzorují a zjistím, že např. operu v New Yorku sponzoruje firma z Ústí. A tak bych mohl pokračovat. Paradox je, že tyto firmy sponzorovaly ples, který nese jméno Ples patriotů.

Patriotismus se však projevují tím, že zaplatí ples snobiků (plot kolem kulturáku, aby naši patrioti měli kde zaparkovat a nikdo je nerušil) a sponzorují někde něco jiného. „Patrioti!“ Mimochodem město má platné rozhodnutí rady, že plesy nebude podporovat. Patrioti dostali.

Vezmu si knížku o historii Ústí. A tam se dozvím co všechno zaplatili, vybudovali prvorepublikoví podnikatelé z Ústí. Asi tenkrát neměli žádného zajíčka, kterého by podpořili.

Tak vidíte vina je na radnici, divácích a sponzorech. To jací jsme patrioti dokážeme nejen tím, že podpoříme ples, ale tím, že podpoříme aktivity v Ústí a potom ples.

Karel Pošar,

patriot města Ústí nad Labem