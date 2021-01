Pendleři ozvěte se! Jak na vás dopadají zpřísněná pravidla pro cestu za prací

V těžké koronavirové době další těžkosti. Institut Roberta Kocha (RKI) zařadil Českou republiku na seznam oblastí s vysokou incidencí. To znamená, že pro vstup z Česka do Německa platí zpřísněná pravidla, která nabyla od neděle 24. ledna 00:00 hodin. Severočeši dojíždějící do práce do sousedního Saska, tzv. pendleři, tak mají další starost. Můžete se o tom, co to obnáší být v současné době pendlerem, podělit s Deníkem. Váš příspěvek rádi zveřejníme v rubrice Čtenář reportér.

