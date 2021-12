Hudbu napsal Harry Gregson – Williams, mající úzkou spojitost s Ústím. Ne že dělal hudbu ke všem pěti dílům animovaného Shreka, je autor hudby dobrodružného velkofilmu Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň. Točen byl na louce nad ústeckými Božtěšicemi i ve skalách u Tisé. V Klanu Gucci hrají: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Salma Hayek, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Reeve Carney i další. Premiéru v USA měl den před tou českou 24. 11. 2021, na webu ČSFD.cz má 77%.

Příběh vypráví, jak se Patrizia Reggiani (Lady Gaga), exmanželka Maurizia Gucciho (Adam Driver), spikla, aby zabila svého manžela, vnuka renomovaného módního návrháře Guccia Gucciho. Ridley Scott už je ve věku, kdy by si mohl užívat důchodu, on ale točí jeden film za druhým. Jeho výpravná, skvěle obsazená novinka House of Gucci nás bere do světa módy s příchutí vraždy. Scottův triller vypráví o vraždě Maurizia Gucciho (Adam Driver), slavného módního návrháře; jeho osudovou chybou byla svatba s Patrizií Reggiani (Lady Gaga).

Zdroj: Youtube

V roce 1995 byl Maurizio zastřelen, ač vše začalo jako pohádka. Když se Reggiani a Gucci prvně setkali na párty v Miláně, měli za sebou teprve čerstvě dvacítku. Vnukovi módního magnáta Reggiani učarovala, on jí ne. Gucci se nenechal odradit, dobýval ji do roku 1972, kdy se brali. Mauriziův otec Rodolfo měl Reggiani za zlatokopku, ale když se dočkal vnoučat, změnil názor. Mezi manželi to začalo skřípat po smrti Rodolfa, kdy jeho jediný syn zdědil 50procentní podíl rodinné firmy. ‚Lady Gucci‘, jak se Patrizii přezdívalo, byla zvyklá muži radit v záležitostech firmy. Když ale získal větší podíl moci, údajně ji přestal poslouchat, vedl spory se strýcem Aldem i jeho dětmi, jeho špatných obchodních rozhodnutí přibývalo. Když se Maurizio sbalil a hlásil Patrizii, že jede na služební cestu do Francie, lhal. Místo toho jel za mladou milenkou, k ženě domů se už nikdy nevrátil. Manželka zuřila, během vleklého rozvodu Maurizio podíl ve firmě rozprodal. Soud mu uložil vyplácet manželce alimenty milion dolarů ročně, její vztek to nemírnilo. V emotivní hlasové zprávě, kterou mu nechala, řekla: „Pro tebe peklo teprve přijde.“ Krátce poté, 27. března 1995, Maurizia Gucciho na schodech před jeho kanceláří zastřelil nájemný zabiják.

Trvalo dva roky, než italští vyšetřovatelé dostali tip, který je dovedl k nájemnému vrahovi i zpět ke Gucciho exmaželce. Proces „Černé vdovy“ napjatě sledovala celá Itálie. Soud prohlásil Patrizii Reggiani vinnou, za objednání vraždy dostala 26 let. Měla šanci trest si zkrátit, podmínkou bylo najít si práci. „Nikdy jsem nepracovala, ani teď nebudu,“ byla vzpurná. Nakonec ji propustili dřív, už v roce 2014, kdy dostala práci u luxusní módní firmy Bozart. Tři roky podmínky tam byla designová poradkyně, krom toho ji čekalo jmění - nastřádané alimenty i část dědictví. „Černá vdova“ se na veřejnost vrátila ve velkém stylu. Když se v roce 2017 zas stala svobodnou, hned navštívila známý milánský módní bulvár, ověšená diamanty. O pár týdnů později ji překvapil pár reportérů. Ptali se jí, proč exmanžela nezastřelila sama. Drze a zpupně přiznala: „Špatně vidím, nerada bych minula.“

Radek Strnad