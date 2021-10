18.30 Matija Solce a Filip Šebšajevič - Being Don Quichotte

Od 13.00 do 20.30 hodin má Divadelní pouť v Dolních Zálezlech tento program:

Co bude vrcholem Divadelní poutě? Pro každého to může být něco jiného, ale závěrečným představením je Vysoké snění divadla V.O.S.A. Je v něm použito šest zcela originálních strojů, které vycházejí z principů jízdních kol a velocipedů. Na technologické přípravě strojů se mimo jiné podílel i Josef Zimovčák, který na svém velocipedu objel doslova celý svět. Vznikly tak stroje, které mají vůbec největší vyplétaná kola v Evropě. Krom akrobatů na velocipedech v něm bude i závěsná akrobacie, žonglování a možná i nějaké ohně.

Je to u vystupujících sázka na jistotu? Většinou z nich už jsme se potkali u našich předchozích projektů. Leadera divadla Matito Matija Solce diváci poznali už v projektech Kar a Rat divadla Damůza a Fekete Seretlek. Jiná představení Ústavu úžasu mohli vidět v létě na lodi Tajemství. Waxwing theatre byli před pár lety na akci Nábřeží žije a Jakub Gottwald naváže na své loňské čtení na lodi Marie.

„Druhý Festival pouličních divadel má nabitý program. Nabídne klauniádu, loutková i činoherní představení, interaktivní výtvarné instalace, čtení na plovoucí lodi Marie, pestrou hudbu i závěrečné průvodové představení plné akrobatů a roztodivných pohyblivých konstrukcí. Program je pro děti i dospělé,“ láká i zve Honza Kvasnička. Doporučuje, aby si návštěvníci s sebou vzali deku na sezení. Kdo si bude chtít na chvilku odpočinout od divadla, tomu doporučí pěší výlet na Moravanské vodopády či na vyhlídku Mlynářův kámen. Čas na to bude, program trvá až do půl deváté večer. „Na pouť je možné dopravit se vlakem, který jezdí z Ústí nad Labem a Lovosic každou hodinu. Pojedete-li autem, máte k dispozici parkování u moštárny a v ulici Za vodárnou, ale počet míst je tu omezen. Po celý den bude v hodinových intervalech jezdit přívoz Církvice - Dolní Zálezly a zpět,“ upřesňuje organizátor pestré akce pro celou rodinu, který také odpověděl na několik dalších otázek.

Chutné jídlo zajistí ústecký bezobalový obchod i cukrárna či kavárna Špajz, Ústecká pivotéka, Palačinkárna Moravany, bar El Contajner, občerstvení Bonviván nejen s bagetami, bistro U Plavčíka s grilovanými dobrotami, další stánky jsou v jednání,“ prozradil Jan Kvasnička z pořádajícího ústeckého kulturního spolku Kult, pořadatel blížícího se říjnové stejnojmenné tradiční ústecké podzimní kulturní události. Na Festival Kult, který bude opět nabitý zážitky z divadel i muziky, Ústecký deník každý rok s radostí diváky desítky let informuje.

„Její program se bude odehrávat až do 20.30 hodin, vstupné je dobrovolné. Na místě lze zakoupit trička s grafickými motivy plakátu Divadelní pouti, mnohé pobaví pouťové omalovánky, děti tu mohou malovat křídami na silnici a užít si své hřiště.

Vlakem na trase Ústí – Lovosice, přívozem Církvice - Dolní Zálezly či vlastním autem lze přijet v sobotu 25. září na 13. hodinu do centra obce Dolní Zálezly na zábavnou, divácky atraktivní druhou Divadelní pouť.

