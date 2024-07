Ústecká univerzita i o prázdninách žije činorodostí. Pro letošní léto připravila pro veřejnost desítky aktivit, mnohé z nich s podporou nově získaného rozsáhlého projektu z Operačního programu Spravedlivá transformace. Kromě oblíbeného Filmového léta v amfiteátru UJEP, lze s univerzitou zažít řadu atraktivních kurzů a stáží pro děti a dospělé různých zájmů i věku.

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí zahajuje seriál letních univerzitních stáží již 1. 7. 2024. Do 19. 7. 2024 má ve spolupráci se Zoologickou zahradou Ústí nad Labem připraveny a již také naplněny tři turnusy (pondělí–pátek, 8:00–16:00 h) akce Dětská univerzitní stáž FŽP x ZOO ÚL. Děti čeká bohatý program v atraktivním prostředí zoologické zahrady, hry, soutěže a zajímavé informace.

Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta UJEP se do organizace letních akcí zapojuje již několik let. Od července nabízí dětem i rodičům univerzitní stáže ve dvojím provedení, jednu přírodovědnou a druhou pro malé informatiky. Tyto aktivity byly v minulosti velmi oblíbené, není proto divu, že letošní stáže mají již v tuto chvíli kompletně naplněnou kapacitu. Obě univerzitní stáže jsou pořádané v rámci projektu RUR – Region univerzitě, univerzita regionu, i

proto jsou zdarma.

Katedra informatiky přichystala na celé léto 2024 inovativní pětidenní dětské univerzitní stáže zaměřené na robotiku, programování a algoritmizaci, takzvanou „DILU“, tedy Dobrodružství s informatikou na letní univerzitě. Bude probíhat v pětidenních turnusech, od pondělí do pátku, v termínu od 8. 7. – 30. 8. 2024. Děti věku od 7 do 15 let budou pod dohledem zkušených lektorů pracovat s nejnovějšími robotickými stavebnicemi, využívat aplikace pro programování a řešit zejména logické a informatické úlohy. Tradičně nebude chybět ani program tělovýchovný.

„Letošní stáže oproti předchozím informatickým příměstským táborům přinášejí řadu inovací, včetně nových výukových metod a technologií, aby zvýšily vzdělávací dopad na mladé univerzitní stážisty,“ říká RNDr. Jan Krejčí, Ph.D., z katedry informatiky PřF UJEP.

Katedra biologie a Centrum podpory přírodovědného vzdělávání (CPPV) PřF UJEP připravily na přelom července a srpna dětský Letní přírodovědnou univerzitní stáž v termínu 29. 7. – 2. 8. 2024. Děti se mohou těšit na spoustu zábavy a kamarádů, experimenty a pokusy, poznávání přírody, sportovní aktivity a hry, návštěvu Zoologické zahrady Ústí nad Labem i vzdělávacího centra.

Na srpen připravila přírodovědecká fakulta, konkrétně její katedra matematiky, spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků, opět také Letní školu učitelů matematiky a fyziky. Již 26. ročník prázdninového akreditovaného cyklu přednášek a pracovních dílen pro učitele matematiky a fyziky proběhne tradičně v Janově nad Nisou ve dnech 11.–15. 8. 2024. Jeho kapacita je již také naplněna.

Pedagogická fakulta

Další fakultou UJEP, která se zapojuje pravidelně do letních aktivit pro veřejnost, je Pedagogická fakulta UJEP. Letos má připraveny hned tři takové akce, všechny v srpnových termínech.

První je Dětská univerzitní letní stáž výtvarné výchovy, která se koná od 12.–16. 8. 2024. Tato poznávací a zážitková dětská univerzitní stáž je určena dětem od 6 do 15 let věku a cílí zejména na ty, které chtějí objevovat nebo rozvíjet svoji kreativitu prostřednictvím výtvarných činností. V klasickém režimu od pondělí do pátku, od 8:00 do 16:00 h, se budou v areálu pedagogické fakulty věnovat různým formám výtvarného projevu, ale navštíví také místní výstavní instituci. Přihlášky je ještě možné podávat do 31. 7. 2024.

Hned následující týden, od pondělí 19. do čtvrtka 22. 8., vystřídají na pedagogické fakultě malé účastníky učitelé. Letní škola výtvarné výchovy je určená pro učitelky a učitele výtvarné výchovy na všech stupních škol a ZUŠ. Připravila ji katedra výtvarné kultury a je míněna jako zábavná forma doplňující vzdělání v oboru výtvarná výchova a výtvarné umění.

Tématem letošního ročníku letní školy je Umělá inteligence versus klasická média ve výtvarné výchově. Na pedagogy a pedagožky čekají přednášky, návštěvy významných českých umělců, výtvarné ateliéry, performance apod. Akce je akreditovaná MŠMT, absolventi/ky získají osvědčení o absolvování průběžného vzdělávání. Přihlašování již bylo ukončeno.



Od neděle 18. do pátku 23. 8. 2024 budou doslova zážitky nabité Letní dílny hudební výchovy, které proběhnou přímo na Pedagogické fakultě UJEP. Spolu s ní je pořádá Společnost pro hudební výchovu. Jsou určeny pro učitele/ky, kteří/ré chtějí rozvíjet své pedagogické schopnosti a posunout se v oblasti hudební výchovy dále. Seznámí se s novými metodami a postupy výuky hudební výchovy, jak rozvíjet hudební sluch a tvořivost u žáků, jak motivovat studenty a využívat moderní technologie v hudební výchově. Přihlášky jsou stále otevřeny pro všechny skupiny vyučujících: I. st ZŠ a MŠ, II. st. ZŠ, SŠ, ZUŠ. Kurz je akreditován MŠMT a je veden erudovanými odborníky v oblasti hudební výchovy, kteří mají rozsáhlé zkušenosti v pedagogické práci s dětmi a mládeží.

Fakulta umění a designu

Třetí fakultou, která dlouhodobě připravuje letní školu, je Fakulta umění a designu UJEP. Ve dnech 19.–23. 8. 2024 zve do Ústí nad Labem umělce a designery. Letní škola FUD veřejnosti otevírá až 7 uměleckých, designerských a grafických kurzů napříč svými ateliéry. Zájemci májí možnost se setkat s pedagogy, designery a odborníky v oboru, pod jejichž lektorským vedením mohou získat či prohloubit své praktické zkušenosti v řadě uměleckých a designérských technik.

Kurz je zpoplatněn a přihlásit se do něj mohou osoby ve věku od 16 let se zájmem o současné audiovizuální umění nebo design. Vítáni jsou zejména středoškoláci, uchazeči o studium na vysoké škole, ale i široká veřejnost. Účastník kurzu získá osvědčení o jeho absolvování. Termín pro odeslání vaší přihlášky je 31. 7. 2024. K Letní škole FUD fakulta vydala také podcast, který shrnuje zkušenosti absolventů předchozích ročníků.

Jana Kasaničová