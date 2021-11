Začátkem října se v Rethymnu na Krétě konal další ročník Golden Age Gym festivalu. Původně byl plánován na rok 2020, ale vzhledem k pandemii byl o rok odložen.

Pětice cvičenců z Ústí nad Labem byla na Golden Age Gym festivalu. | Foto: Archiv Stanislava Šolce

Přehlídku skladeb pořádá mezinárodní gymnastická federace každé dva roky v některém městě Evropy. Festival je určen pro aktivní sportovce věkové skupiny 50+ a jako v minulosti se jej zúčastnili i zástupci České republiky. Výprava patřila k nejpočetnějším. Své zástupce poprvé vyslali sportovci z Pobaltských států a Azerbajdžánu. Akce se zúčastnilo kolem 500 aktivních sportovců ze 16 zemí ( stavy byly silně ovlivněny koronavirovou pandemií), a mezi nimi i pět obyvatel z Ústí nad Labem, Vystupovali v pódiové skladbě České asociace sportu pro všechny, která měla název: Inter gym net. Tato skladba patřila podle ohlasu diváků mezi to nejlepší, co bylo na této přehlídce předvedeno. Všichni účastníci bez ohledu na věk zacvičili své skladby s neobvyklým elánem a radostí. Nejstarší účastnici bylo 82 let a pocházela z Řecka. Průměrný věk skupiny z Luxembourgu byl 72 let. Na všech bylo vidět, že jim tělesný pohyb není cizím pojmem.