„Tušíte, kde se v Praze vzali majestátní mufloni? Co si počne slípka zelenonohá, které nutrie bere šanci hnízdit? Jaká zimní skrýš z Petřína pomůže roztomilému plchovi? Najde roháč partnerku i v nočním reji zahradní restaurace? Vydejte se na vzrušující výpravu pro celou rodinu. Uvidíte desítky zvířecích hrdinů, co „spíš tajně“ žijí v metropoli,“ zve společnost Aerofilms.

Vydavatelství Jakost pak přišlo s reprezentativní knihou Planeta Praha, která zaujme. Výprava do betonové džungle (nejen) hlavního města má víc podob. Koho zajímá, co se klube u domu ze škvíry mezi fasádou i chodníkem, kde se vzal na dvorku vnitrobloku šnek, co udělá slípka zelenonohá, když ji z hnízda vyžene psík? I tomu je neocenitelný pomocník nová kniha Planeta Praha. Jak dostane bělozubka šedá svá mláďata bezpečně přes obrubník, k čemu se může ptákům hodit nedopalek cigarety, kde hledat rdesno ptačí a co komu udělal merlík, že má přízvisko smrdutý či zvrhlý? Nevšední průvodce ukáže, že v leckterém zákoutí, kterého by si nikdo ani nevšiml či by ho obešel obloukem, se dějí neuvěřitelné příběhy. Kniha vznikala paralelně s filmem, za nímž je režisér Hošek, odborní spolupracovníci i filmoví kolegové. Odborníci psali texty, kameramani i fotili.

Co nebylo natočeno, sehnala redakce z archivů botaniků, zoologů, historiků. Knih má originální ilustrace, v 67 krátkých textech dělených do 7 kapitol je na 400 snímků. Ilustrace Silvie Luběnové berou čtenáře na průzkum do více či méně známých míst. Uvidíme Karlův most, Stromovku, Letenskou pláň, Vyšehrad, nádraží Smíchovanské nádraží (i nádraží obecně) z nové perspektivy. Má zajímavé informace o genezi i vývoji rostlin a živočichů. Jsou plnohodnotnými obyvateli hlavního města i často přehlíženými sousedy. Kniha Planeta Praha má 336 stran, stojí 499 korun. Vychází poprvé.

Radek Strnad