Ústečtí plavci Jan Šefl a Tadeáš Strašík se vypravili s českou reprezentací na své evropské šampionáty.

Plavci z Ústí nadLabem odcestovali na evropské šampionáty. | Foto: Archiv

Jan Šefl odcestoval se svým trenérem Janem Kreníkem do maďarské metropole Budapešti na ME a Tadeáš Strašík s trenérem Petrem Thielem do portugalské Madeiry na World Para Swimming ME. Držíme našim borcům palce a přejeme rychlou vodu.