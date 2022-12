Please The Trees vezou do Ústí nad Labem partu Orient

Dvojkoncert originálních českých rockových skupin, čistokrevných Please The Trees coby post-rockové party s tradičními hudebními nástroji, názory i jejich inspirativním hudbením stylem, přijedou už ve středu v podvečer bavit i roztančit pestré i zvídavé, za roky pandemie i roušek dost natěšené ústecké publikum. Sebou přivezou kapelu Orient.

Please The Trees vezou do Ústí nad Labem partu Orient. | Foto: Archiv

Je ale přitom dost škoda, že lídr Please The Trees Vašek Havelka, zpěvák, kytarista a organizátor zajímavých projektů i inspirující k nim a vůbec hudební věrozvěst a osobnost, tentokrát živě určitě nedorazí se svým úplně nejnovějším albem, unikátní progresivní česko - islandskou nahrávkou cenící si naší krajiny a světové ekologie vůbec. Zdroj: Youtube Vstupenky za 150 korun na obě skupiny naráz je možné zakoupit v Národním domě i na pokladně Domu kultury v Ústí nad Labem. A pak už se jen těšit na 19.30 hodin a zážitek ze dvou netradičních rockových part, jaké tu už dost dlouho nebyly. Please The Trees se řadí mezi české alternativní rockové kapely. Fungují už od roku 2005 a za celou svojí hudební kariéru stačili vydat 5 alb. V roce 2012 bylo jejich album oceněno výroční hudební cenou Anděl za nejlepší alternativní počin roku. Jejich páté album se řadí mezi klenot české hudební tvorby. Pražská kapela Orient vydala novou desku s názvem Redwood, obměnili jak sestavu, tak styl. Elektroniku vyměnili za tradiční živé hudební nástroje. Jak říká zpěvák Lukáš Polák, k novému akustičtějšímu zvuku přešli přirozeně. Hudba je tak živější a dynamičtější. Radek Strnad