Hity a květiny

Během jeho vystoupení zazní hity jako třeba Where Do You Go, When I Die a Please Don’t Go. „Jsme velice rádi, že lídr kapely No Mercy přijal naše pozvání. Velkým magnetem zejména pro ženy bude slovenský zpěvák Palo Habera. Sazí tam jednu hudební pecku za druhou, bude to jízda,“ řekl Libor Zajíček z pořádající Crazy production.

Akce nese podtitul Flower night. (květinový večer) „Ples bude těsně po Valentýnu a k tomu květiny patří stejně jako ke každému bálu. Navíc jsou symbolem hippies,“ dodal Zajíček. Právě na „květinové děti“ v podobě hostesek budete moci narazit na chodbách ústeckého kulturního domu. Laděna do hnutí svobody a lásky bude i úvodní show plesu. Kromě hudebních hitů a tancování si návštěvníci užijí i degustaci whisky. „Ta proběhne od 20.00 do 22.00 v Monzas baru (K-club) a hrát k tomu bude příjemná hudba. Po ochutnávce na stejném místě vystoupí česká DJ legenda Martin Hrdinka,“ láká Libor Zajíček.

Nad plesem, který bude moderovat Miloš Pokorný, převzal záštitu primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický. V prostorách restaurace se uskuteční rozhovory se všemi účinkujícími. Návštěvníci se budou moci setkat s hvězdami plesu, nechat si je podepsat, nebo se s nimi vyfotit. Jako dress code je vyžadován u mužů černý smoking případně černý oblek s kravatou a černou či bílou košilí. Ženy si mají obléknout dlouhé večerní či plesové šaty, které mohou být velmi honosné a okázalé v různých barvách a dekorech. „V minulých ročnících plesu bavily hosty akce známé zahraniční i československé hvězdy. Publikum už roztančili německé pop hvězdy Alphaville, italská pop star Umberto Tozzi, britská rocková legenda Chris Norman, matador hitparád Lou Bega či gentleman popu i šoumen Jiří Korn. Nadchli tu už také hitoví slovenští No Name, Michal David, Helena Vondráčková či skupina Kryštof Richarda Krajča i mnozí další,“ zavzpomínal pořadatel Zajíček.

Lístky na Patrioty byly za tři hodiny vyprodaný. „Zájem byl obrovský. Děkujeme všem našim partnerům za podporu. Bez nich by tato společenská událost přesahující hranice města Ústí nad Labem nešla udělat,“ svěřil se Libor Zajíček. (mm)

Zdroj: Youtube