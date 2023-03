/FOTO/ Někdo má klasické předtančení, někdo pozve balet, v sobotu 11. března restaurace U Kastnerů šokovala upravené hosty světelnou show. Konal se tam ples města Trmice. Dva mladí lidé přicestovali z Lovosic, jejich pomůcky se vešly do speciálního přepravního vaku, který připomínal obal na kulečníková tága.

Ples Trmic. | Foto: Miroslav Vlach

Na domluvené znamení nastala v sále pohádková tma, v prostoru tančila na poetickou skladbu barevná světla připomínající ohňostroj. "Před patnácti roky jsem to viděl u kamaráda, později jsem se vydal vlastní cestou, dnes jsem lektor světelné show, procestoval jsem celou republiku, vystupoval jsem i v zahraničí (Belgie, Německo, Španělsko, Slovensko, Omán). Tohle je pouze krátká ukázka, ale podle požadavku se dá pracovat v terénu i s otevřeným ohněm, hodně se to využívá na svatbách," ochotně vysvětloval Tomáš a jeho partnerka Míša předváděla chytré pomůcky, které lze různě programovat. Je to moc zajímavé, ale špatně se to fotí.

FOTO: Prago Union bavil ústecké publikum. Kato zažívá šťastné období



K tanci hrála skupina Fonotest, která už kolem roku 1980 vystupovala v Ústí ve slavné restauraci Londýn. Původní sestava dostala šanci v několika televizních projektech, Hitšaráda, Triangl, Klub mladých atd. Hudebníci se měnili podle potřeby, nabízely se cesty do zahraničí, od roku 1995 se kapela zabydlela v Interhotelu Bohemia. Současnou zpěvačkou je Markéta Tomková.

Ústecká Obchodní akademie plesala. Program s velkolepou výzdobou byl nabitý



Úvodní slovo měla starostka Jana Oubrechtová, hlavní cena v tombole byly lázně, dámy se představily v krásných róbách, pánové v rolích jemných gentlemanů nezklamali. Někteří prožívali tanec se zavřenýma očima, jiní přidali úsměv do kamery a pár tónů známé písničky, další zvali tanečnice k baru. Vybrané hostesky přinášely pochutiny různých tvarů a vůní, zábava končila v ranních hodinách. Šperky za miliony jsem tam neviděl, ale všichni se dobře bavili. Plný sál (150) byl svědkem pohody a přátelských gest.



Miroslav Vlach

Chcete vědět, jak být letos na plese za hvězdu? Co si obléct a jak se chovat podle pravidel etikety? A především zjistit, kam vyrazit, aby to stálo za to? Dočtete se ve speciálu Deníku na www.denik.cz/special/plesova-sezona, ve kterém najdete všechny informace k letošní plesové sezoně.