V sobotu 24. února bude v Brné 967. Ples veselých Brňáků. Proč 967. ročník? Obec Brná je přesně tolik let stará. A protože jsme veselí Brňáci tak jistě pochopíte, že tvrdíme s patřičnou ironií, že naši předkové opravdu dělali tolik plesů.

Vladimír Hron. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Myslíte, že ne? Dokažte nám to. V sobotu bude návštěvníky plesu bavit orchestr Brass Bombers. A jak je v Brné tradicí bude opět tzv. stálý host a to je Vláďa Hron. Je jasné, že zazpívá všem a všichni s ním hymnu Brné. Tentokráte mají pořadatelé spolku jedno překvapení. Věříme, že to vyjde a že TO překvapení přijede. Chcete vědět kdo to bude? To je překvapení a pokud nemáte vstupenky tak se to již nedozvíte. Ples již dlouho hlásí to pro pořadatele krásné slovo - vyprodáno.

Zdeněk Kymlička