/FOTO/ V sobotu 20. ledna sál restaurace U Kastnerů v Trmicích patřil plesu zahrádkářů. Ples zahájilo vystoupení dětí z Taneční školy Gebert.

Vystoupení dětí z Taneční školy Gebert na plesu zahrádkářů v Trmicích. | Foto: Jaroslava Kostilníková

Prot ty nejmenší, kterým je 8, 9 let, to bylo první vystoupení na plese a účastníci akce s nadšením sledovali jejich představení. Všechny zúčastněné děti mají za sebou už soutěže, kde reprezentují Taneční školu Gebert Ústí nad Labem a odnáší si medaile a poháry. Jako poděkování za vystoupení děti dostaly od zahrádkářů medaile, dárek a samozřejmě krásnou kytičku. Ty nejmenší vezmou ukázat medaile do školy spolužákům.

Jaroslava Kostilníková

Masopust bavil Brnou. Muzikanti hráli, klobásy voněly a slivovice zahřála