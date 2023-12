Nešťastný pád letadla do moře způsobený pumou odhozenou britskými bombardéry při návratu do vlasti, tajná poprava německými jednotkami na okupovaném území nebo smrt v pařížském nevěstinci? Teorií o tom, co ukončilo život slavného swingového skladatele Glenna Millera se po jeho záhadném zmizení vyrojilo mnoho. Jisté je jen to, že 15. prosince roku 1944 Miller spolu s ostatními pasažéry nasedl v Británii do malého letounu, aby se vydal přes kanál La Manche do Francie. A pak ho už nikdo nikdy nespatřil.

Glenn Miller na snímku z roku 1942. Slavný skladatel a kapelník byl zosobněním swingu_elegance i dokonalé profesionality. | Foto: Wikimedia Commons

Vše nasvědčuje tomu, že Glenn Miller nejspíš tragicky zahynul při letecké havárii. Jeho hudba však zůstává nesmrtelná. Brzy se o tom přesvědčí i publikum v Česku: jeho chytlavé taneční melodie zde spolu s dalšími slavnými skladbami ze zlaté swingové éry připomene proslulý Glenn Miller Orchestra. Perfektně sehraný band s originálním zvukem vystoupí na celkem šesti koncertech od 13. do 17. ledna 2024, tedy v roce, kdy uplyne už 80. let od Millerovy tajuplné smrti. Dva koncerty se uskuteční v Praze, po jednom pak v Hradci Králové, Liberci, Ústí nad Labem a v Brně. Vstupenky exkluzivně prodává síť Ticketstream.

„Na Millera myslím především jako na fantastického kapelníka, který vždy věděl, jak pobavit své publikum,“ říká Wil Salden, který Glenn Miller Orchestra úspěšně řídí už od roku 1990 coby kapelník a režisér.

Do České republiky teď orchestr přijíždí v rámci evropského turné s novou show „The Best of Tour 2024“. Na každém z koncertů zazní zhruba 30 melodií včetně evergreenů, jako jsou In the Mood, String Of Pearls, Pennsylvania 6-5000, Moonlight Cocktail, Sentimental Journey nebo Rhapsody in Blue.

„Od začátku našeho bandu, který vznikl zhruba před čtyřiceti lety, je na pódiu i zpěvačka. V lednu s námi bude na pódiu německá interpretka Eva Buchmann,“ dodává Salden.

Jak dále prozradil Wil Salden, orchestr se chystá uvést i některé méně známé swingové skladby, jako například Far Away Places, Yes, My Darling Daughter a I’ll Be Seeing You. „Zahrajeme i několik úžasných písní, které budou spíše nečekané a pro naše publikum budou velkým překvapením,“ uvedl k chystaným koncertům Salden.

„Na návrat do České republiky se těšíme. Pamatujeme si na zdejší publikum jako na velmi nadšené, které – a to je velmi důležité – zná hudbu jak Glenna Millera, tak dalších slavných hudebníků a kapel ze swingové éry,“ řekl Wil Salden.

Tragický a tajuplný let

Glenn Miller (1.3.1904-15.12. 1944) byl mimořádně nadaný kapelník a obezřetný byznysmen. Jeho band i všichni jeho členové těžili z jeho mimořádného hudebního a komerčního talentu. Orchestr byl organizován jako firma. Hudebníci byli pojištěni státem, fungovalo oddělení pro styk s veřejností a orchestr zaměstnával i jevištní techniky.

Sám Glenn Miller zářil v letech 1939–1943 na swingovém nebi jako kometa. Celosvětová popularita tělesa, které Miller založil a vedl, byla srovnatelná s pozdější slávou kapel jako

Beatles nebo Rolling Stones. Miller byl v orchestru nejen zdatným trombonistou, ale i spolehlivým dodavatelem dodnes oblíbených hitů. A také výborným leaderem se smyslem pro eleganci, noblesu, efektní show i ekonomický úspěch svého dokonale šlapajícího „podniku“.

Ve válečných letech Miller založil a řídil padesátičlenný Orchestr armádního letectva (Army Air Force Band), s nímž objížděl spojenecká vojska, aby před nasazením do boje povzbudil jejich morálku. A právě jedna z těchto cest cesta se mu stala osudnou. Odlet na již osvobozené území Francie na sklonku roku 1944, kde měl vyjednat vystoupení pro americké vojáky, už od rána komplikovalo nevlídné prosincové počasí. Koncertní agent Don Haynes, který Glenna Millera doprovázel na letiště, vzpomínal na to, že Miller byl z počasí viditelně nervózní. Ptal se dokonce, kde jsou padáky.

Zdroj: Youtube

Americký podplukovník Norman Baessell, který přes kanál La Manche létal pravidelně a Millerovi předchozí den a večírku nabídl, že ho přes moře vezme s sebou, se prý jen ironicky zasmál: „Co je s tebou, Millere, ty chceš žít navěky? Ve Francii však už lehký jednomotorový northman nepřistál. Po letounu, pilotovi i pasažérech se navzdory intenzívnímu pátrání slehla zem.

Zůstala jen Millerova skvělá hudba, která fanoušky swingu dodnes zvedá ze sedadel bez ohledu na jejich národnost i věk. A také orchestr oficiálně nesoucí skladatelovo jméno, který stále hraje jeho skvělou hudbu.

Magdalena Bičíková, Jana Bryndová

Zdroj: Video: Vladimír Mayer