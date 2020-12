Laguna byla plná hašteřivých opeřenců, vánoční strom se styděl za teploměr, zkušení senioři počítali vyzdobená okna na sídlišti. Moc jich tam není! Bez sněhu bylo v parku smutno. Jak se rozsvítil vánoční strom, hned se situace změnila. Ze všech stran přicházeli mladí i ti dříve narození, každý si chtěl udělat selfíčko pod červenou koulí.

„Klukovi se to tady opravdu líbí. Před týdnem skočil mezi kachny a já jsem si vytvořil osobák v běhu se závažím. Klepal se zimou, ještě, že nebydlíme daleko. Myslel jsem si, jako zkušenost dobrý, ale on by tam skočil zas,“ smál se tatínek.

Stromeček je to krásný, ještě aby zmizely z ulic roušky a bude to zase fajn.

Miroslav Vlach