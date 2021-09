Po stopách dobrého nápadu. Cedule ze Střížáku zmizely

Čtenář reportér Čtenář





Napsal bych to „Sally“, ale prý se odstěhovala do Pelhřimova. V březnu letošního roku se na Střížáku objevilo čtrnáct modrých cedulek vybízejících návštěvníky k pohybu. Dobrý nápad vzešel ze ZŠ Vinařská a několik týdnů to vypadalo, že se projekt ujme. Deník prošel celou trasu, vyzkoušel doporučené cviky, paráda.

Střížák zase pláče, umělecký dojem z procházky kazí vandalové. | Foto: Miroslav Vlach