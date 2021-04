V úterý 6. dubna se venku čerti ženili, na několik hodin se dokonce vrátila zima se svou bílou peřinou, kolem třetí odpoledne se však objevilo slunce. Nejen pejskaři vyběhli rychle směrem k Erbenově vyhlídce, aby se kochali pohledem na pohádkové mraky a obnažené kopce.

Erbenova vyhlídka. | Foto: Miroslav Vlach

. Jarní romantika však vydržela pouze do večeře, na sněhuláka to nevypadá, ale klouzat to ještě chvilku bude. V knize Petra Špačka " Tak to bylo na Ústecku," jsem našel tři staré pohlednice dokumentující historii této stavby. Pro porovnání jsem přidal několik vlastních záměrů od lesa, z louky i vyhlídkové plošiny.