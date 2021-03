Záminkou k pravidelnému amatérskému pátrání po minulosti byly dvě staré pohlednice z knihy Petra Špačka " Tak to bylo v Ústí." Na straně 91 je dokumentována Kaple Navštívení Panny Marie, která stála vysoko nad starým městem.

Postavena byla v roce 1680. Nevím proč, ale vždycky jsem si představoval, že to byla spíše menší stavba. Pohlednice dokladují, že se jednalo o objekt, který byl vidět z velké dálky. Tenkrát tam žádné stromy nebyly. Historická fakta přenechám odborníkům, jen doplním dva letopočty. V roce 1815 byla kaple opravena, v roce 1976 byla zbořena. Snad deset let se vede polemika, zda by se na místě neměla postavit nová. Pár projektů jsem už viděl, na realizaci nejsou peníze. Veliký dřevěný kříž zmizel, zůstalo pár kamenů a část rohového základu.

Stále je to moc hezké místo. Výhled do okolí je fantastický, ale raději bych tam viděl nějaké zábradlí. Vrchní část lomu je osázena cedulemi, ale čerstvé pěšinky vedou na samý okraj skály. Bezdomovci tam mají letní byt, odpadků je tam na náklaďák.

Miroslav Vlach